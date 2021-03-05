Io ho acquistato questo prodotto perché ero già in possesso di un altro air Styler molto simile sempre della Philips, che però purtroppo non è più in produzione. Infatti i due modelli sono molto simili e ho potuto usarlo nello stesso modo e ottenere lo stesso risultato, ovvero capelli ondulati, lucenti e voluminosi, ma non crespi, in pochissimo tempo (pur avendo i capelli lunghi). Lo consiglio a tutti.