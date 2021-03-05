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Fuori produzione
HP8661/00
3 accessori
Temperatura ThermoProtect
Air Styler con flusso d'aria da 800 W per un'asciugatura e uno styling delicati. Ottieni ottimi risultati ogni giorno.
L'impostazione ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e una protezione aggiuntiva dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.
La spazzola termica ha un diametro molto largo di 38 mm. La larghezza del cilindro la rende un accessorio ideale per creare stili e onde definiti.
3.6
su 5
11
Recensioni
DCardarilli
05/03/2021
Italia
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Manca la regolazione manuale della temperatura ma se ne può fare a meno in quanto il ThermoProtect funziona abbastanza bene regolando la temperatura in modo corretto per una asciugatura dei capelli abbastanza veloce ed efficiente. Comoda, leggera e molto maneggevole grazie anche al cavo girevole. Rumore contenuto. Trattamento dei capelli ottimo, lascia i capelli gradevolmente morbidi e dona lucentezza. Accessori in dotazione più che sufficienti: sembrano delicati ma ad oggi sono ancora intatti dopo due anni di utilizzo. Ad ogni modo ho provato a cercarli come ricambi ma non sono riuscito a trovarli. Per tutto il resto niente da dire, fa egregiamente il suo lavoro!
Pro
leggera e maneggevole, ottimo rapporto qualità-prezzo
Contro
manca la regolazione manuale della temperatura, ricambi non disponibili
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8663/00 Styler ad aria
Sì, consiglio questo prodotto
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Eli21
13/01/2021
Italia
Ideale per la messa in piega casalinga
Il marchio è una garanzia. Accessori davvero utili e ben realizzati. Leggero e di semplice utilizzo, dona alla chioma lucentezza eliminando il crespo.
Pro
Semplice nell'utilizzo
Contro
Ottimi risultati per una piega liscia
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8663/00 Styler ad aria
Sì, consiglio questo prodotto
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prf999
26/12/2019
Italia
Compratore verificato
pratico, compatto ed elegante
Ne ho provati diversi (di altre marche) ma questo l'ho comprato d'istinto perché è compatto ed ha quello che serve, e non inutili accessori che non si useranno mai... Inoltre la qualità Philips si avverte....
Pro
pratico, compatto ed elegante
Contro
nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8663/00 Styler ad aria
Sì, consiglio questo prodotto
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