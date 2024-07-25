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Secondi
Un'infinità di stili con extra protezione
Styler ad aria Philips Advanced: per una piega facile ogni giorno. L'aria calda viene distribuita in modo uniforme in tutta la spazzola, mentre la tecnologia Ionic Care rende i capelli ancora più brillanti.
5 accessori per lo styling
Distribuzione uniforme del calore
4 volte più ioni*
Temperatura ThermoProtect
La tecnologia di distribuzione uniforme del calore offre ai tuoi capelli la massima protezione dal surriscaldamento, contribuendo così a mantenerli sani e luminosi.
Questo styler dona ai tuoi capelli un trattamento immediato grazie all'asciugatura agli ioni. Il flusso di ioni negativi elimina l'effetto crespo, ammorbidisce i capelli e li liscia per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.
Questo styler ad aria è dotato di 5 accessori per creare stili diversi, da un look liscio naturale a onde definite e volume sulle radici.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Baby85
25/07/2024
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili
Pro
Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero
Contro
Non toglie del tutto l' effetto crespo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
Data di utilizzo 2023-06-25
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
Data di utilizzo 2023-06-25
rispetto a HP8656
Sulla spazzola piatta