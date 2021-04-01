Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HP8650/60
3 accessori per la piega
3 impostazioni di calore
La spazzola termica ha un diametro molto largo di 38 mm. La larghezza del cilindro la rende un accessorio ideale per creare stili e onde definiti.
Questo styler ad aria funge da spazzola per lo styling e da arricciacapelli. Le setole si ritraggono nella spazzola tramite un pulsante, per farla scorrere facilmente sui capelli creando ricci perfetti.
Il concentratore dirige il flusso d'aria su una zona specifica grazie all'apposita apertura per una piega precisa e ritocchi veloci.
2.5
su 5
6
Recensioni
Maricchia
01/04/2021
Italia
Compratore verificato
Ottimo lavoro
Buona impugnatura per un ottima manualità,calda al punto giusto,veramente molto pratica,complimenti Philips!
Pro
Praticissimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8660/40 Styler ad aria
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8660/40 Styler ad aria
Lottec
20/10/2019
Nederland
Mooi haar
Op een snelle en eenvoudige manier mijn haar in model. Graag had ik nog andere borstels op kunnen zetten, in bijgeleverde handleiding staan deze vernoemd, kunnen deze apart verkregen worden?
Pro
Eenvoudig gebruik
Contro
Warmt iets trager op
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EssentialCare HP8660/00 Airstyler
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EssentialCare HP8660/00 Airstyler
chanz
09/01/2015
Nederland
makkelijk in gebruik maar ontevreden over het resultaat
Voor mij is fohnen/stijlen met een dergelijk apparaat nieuw. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Redelijk snel zat mijn haar toch in model, maar na een half uur zag het eruit alsof mijn haar ontploft was! Nu kan dit liggen aan het koude weer, maar met andere styltangen/fohns heb ik hier nooit last van!
Questa revisione è stata effettuata per EssentialCare HP8660/00 Airstyler
Questa revisione è stata effettuata per EssentialCare HP8660/00 Airstyler