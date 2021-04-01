Voor mij is fohnen/stijlen met een dergelijk apparaat nieuw. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Redelijk snel zat mijn haar toch in model, maar na een half uur zag het eruit alsof mijn haar ontploft was! Nu kan dit liggen aan het koude weer, maar met andere styltangen/fohns heb ik hier nooit last van!