ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Stile e cura dei capelli
  • Stile e cura dei capelli
  • Stile e cura dei capelli
  • Stile e cura dei capelli
  • Stile e cura dei capelli
  • Stile e cura dei capelli
  • Stile e cura dei capelli
  • Stile e cura dei capelli
  • Stile e cura dei capelli
  • Stile e cura dei capelli
  • Stile e cura dei capelli
  • Stile e cura dei capelli
  • Stile e cura dei capelli
  • Stile e cura dei capelli

Fuori produzione

Styler ad aria

HP8650/60

2.5
| (6) Recensioni
Stile e cura dei capelli
Quale look vuoi oggi? Salon Airstylist è dotato di tre accessori versatili per la piega e 650 W di potenza per la massima creatività.
Vedi tutti i vantaggi

Crea il tuo stile con Salon Airstylist

Stile e cura dei capelli

  • 3 accessori per la piega

  • 3 impostazioni di calore

Spazzola termica da 38 mm per lisciare i capelli

Spazzola termica da 38 mm per lisciare i capelli

La spazzola termica ha un diametro molto largo di 38 mm. La larghezza del cilindro la rende un accessorio ideale per creare stili e onde definiti.

Spazzola a setole retraibili per ricci facili

Spazzola a setole retraibili per ricci facili

Questo styler ad aria funge da spazzola per lo styling e da arricciacapelli. Le setole si ritraggono nella spazzola tramite un pulsante, per farla scorrere facilmente sui capelli creando ricci perfetti.

Concentratore stretto per un flusso d'aria mirato

Concentratore stretto per un flusso d'aria mirato

Il concentratore dirige il flusso d'aria su una zona specifica grazie all'apposita apertura per una piega precisa e ritocchi veloci.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

2.5

su 5

6

Recensioni

3

01/04/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo lavoro

Buona impugnatura per un ottima manualità,calda al punto giusto,veramente molto pratica,complimenti Philips!

Pro

Praticissimo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8660/40 Styler ad aria

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Essential HP8660/40 Styler ad aria

20/10/2019

Nederland

Nederland

Mooi haar

Op een snelle en eenvoudige manier mijn haar in model. Graag had ik nog andere borstels op kunnen zetten, in bijgeleverde handleiding staan deze vernoemd, kunnen deze apart verkregen worden?

Pro

Eenvoudig gebruik

Contro

Warmt iets trager op

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per EssentialCare HP8660/00 Airstyler

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per EssentialCare HP8660/00 Airstyler

09/01/2015

Nederland

Nederland

makkelijk in gebruik maar ontevreden over het resultaat

Voor mij is fohnen/stijlen met een dergelijk apparaat nieuw. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Redelijk snel zat mijn haar toch in model, maar na een half uur zag het eruit alsof mijn haar ontploft was! Nu kan dit liggen aan het koude weer, maar met andere styltangen/fohns heb ik hier nooit last van!

Questa revisione è stata effettuata per EssentialCare HP8660/00 Airstyler

Questa revisione è stata effettuata per EssentialCare HP8660/00 Airstyler

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee