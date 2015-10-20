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  • Modella i capelli senza danneggiarli, per ricci naturali
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Fuori produzione

Arricciacapelli KeraShine

HP8607/00

4.3
| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Modella i capelli senza danneggiarli, per ricci naturali
Vuoi avere ricci facili da gestire e dall'aspetto naturale senza danni e secchezza dei capelli? Il nuovo arricciacapelli KeraShine con cilindro da 25 mm per ricci naturali, è caratterizzato da un rivestimento protettivo in ceramica e cheratina e impostazioni della temperatura variabili
Vedi tutti i vantaggi

con ceramica e cheratina

Modella i capelli senza danneggiarli, per ricci naturali

  • Care Edition

  • Cilindro da 25 mm

  • Temperatura 130 - 200 °C

  • Rivestimento in ceramica con cheratina

Rivestimento protettivo in ceramica con cheratina

Rivestimento protettivo in ceramica con cheratina

Rivestimento protettivo in ceramica con infusione di cheratina, per una protezione ottimale dei tuoi capelli

Cilindro da 25 mm per ricci naturali

Cilindro da 25 mm per ricci naturali

Con il cilindro da 25 mm di diametro puoi ottenere un look alla moda realizzando ricci morbidi e naturali senza alcuna fatica.

Reostato e 8 impostazioni di temperatura

Reostato con 8 impostazioni di calore (da 130 a 200 °C) ti consente di scegliere la temperatura più adatta al tuo tipo di capelli

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.3

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

20/10/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

OTTIMO PRODOTTO

Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

Sì, consiglio questo prodotto

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17/05/2020

Italia

Italia

Consigliato se avete i capelli lunghi

Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.

Pro

Rispetto per i capelli, effetto naturale.

Contro

Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine

Sì, consiglio questo prodotto

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23/09/2015

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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