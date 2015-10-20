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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Care Edition
Cilindro da 25 mm
Temperatura 130 - 200 °C
Rivestimento in ceramica con cheratina
Rivestimento protettivo in ceramica con infusione di cheratina, per una protezione ottimale dei tuoi capelli
Con il cilindro da 25 mm di diametro puoi ottenere un look alla moda realizzando ricci morbidi e naturali senza alcuna fatica.
Reostato con 8 impostazioni di calore (da 130 a 200 °C) ti consente di scegliere la temperatura più adatta al tuo tipo di capelli
4.3
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
paoloefs
20/10/2015
Italia
Compratore verificato
OTTIMO PRODOTTO
Grazie alla possibilità di impostare la temperatura offre prestazioni adatte ad ogni esigenza. Molto facile da usare e il risultato è un effetto molto naturale. Consigliata
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8607/00 Arricciacapelli KeraShine
Sì, consiglio questo prodotto
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Aizarg
17/05/2020
Italia
Consigliato se avete i capelli lunghi
Di questo prodotto ho apprezzato il design (la Philips su questo non delude mai) e la delicatezza, il rispetto per i capelli. Dopo il suo utilizzo si ottengono dei ricci dall'aspetto molto naturale. Però, per me che ho un taglio di capelli medio (non oltre le spalle se non più corto) non è semplicissimo utlizzarlo, il cilindro è un po' troppo largo. Sento perciò di consigliarlo, ma sopratutto a chi ha una chioma bella lunga.
Pro
Rispetto per i capelli, effetto naturale.
Contro
Non è facile utlizzarlo per chi ha i capelli corti
Sì, consiglio questo prodotto
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ilafal79
23/09/2015
Italia
OTTIMO PRODOTTO
Ottimo prodotto, facile da utilizzare prestazioni molto buone e risultati perfetti. consiglio
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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