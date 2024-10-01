Da quando uso questo prodotto i mie capelli sono più belli e luminosi. Grazie alla sua praticità e comodità d'uso passare la piastra ai miei capelli è diventato un piacevole passatempo. Ho i capelli molto sottili, sensibili e fragili ma con Philips HP8361/00 con cheratina in ceramica ho la possibilità di usare la temperatura più appropriata e viene tenuta in memoria. Mi sento proprio di dire che è come se utilizzassi una piastra professionale molto più blasonata. Semplicemente... grazie Philips!