ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Capelli sani e protetti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Capelli sani e protetti
  • Capelli sani e protetti
  • Capelli sani e protetti
  • Capelli sani e protetti
  • Capelli sani e protetti
  • Capelli sani e protetti
  • Capelli sani e protetti
  • Capelli sani e protetti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Capelli sani e protetti
  • Capelli sani e protetti
  • Capelli sani e protetti
  • Capelli sani e protetti
  • Capelli sani e protetti
  • Capelli sani e protetti
  • Capelli sani e protetti

Fuori produzione

PrestigePiastra per capelli

HP8361/00

4.5
| (37) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto
Capelli sani e protetti
La piastra Philips Prestige si prende cura dei tuoi capelli durante lo styling grazie alle piastre in ceramica infuse di cheratina e al trattamento agli ioni. Ottieni risultati ottimali e capelli splendenti grazie alle piastre con vibrazione delicata.
Vedi tutti i vantaggi

Capelli sani e protetti

  • Piastre infuse di cheratina

  • Piastre con vibrazioni

  • Ionic Care

  • Temperatura professionale di 230 °C

Piastre in ceramica e cheratina per la massima scorrevolezza e brillantezza dei capelli

Piastre in ceramica e cheratina per la massima scorrevolezza e brillantezza dei capelli

Le piastre in ceramica con cheratina scorrono perfettamente sui capelli, per regalarti un look splendente.

Piastre con vibrazione delicata per risultati di styling ottimali

Piastre con vibrazione delicata per risultati di styling ottimali

Le piastre con vibrazione delicata trattano i capelli in modo uniforme per risultati di styling ottimali su tutta la chioma.

Ionic care per capelli luminosi, senza effetto crespo

Ionic care per capelli luminosi, senza effetto crespo

Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.5

su 5

37

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

01/10/2024

Italia

Italia

Migliore al mondo!

Ho questa piastra da 14/15 anni e non ha mai fatto una “piega” ho provato quelle delle mie amiche ma niente si avvicina a questa qua. Ho cercato su internet questo modello il pro care keratin non quella attualizzata e sembra non si trovi da nessuna parte. Ne vorrei una di scorta in caso questa mi lasciasse

Pro

Io ho il capello riccio e riesco ad allisciare in pochi secondi, faccio delle onde, boccoli stupendi, i capelli sono luminosissimi, e non ho mai avuto le doppie punte! Love it

Contro

Non ci sono

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Prestige HP8361/00 Straightener

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Prestige HP8361/00 Straightener

14/01/2014

Italia

Italia

ottimo prodotto

è molto maneggevole, si riscalda all'istante e quindi è subito pronta all'uso. Sono molto piacevoli le vibrazioni che emana mentre la passi tra i capelli. Risultato? Una piega perfetta come dal parrucchiere.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Prestige HP8361/00 Straightener

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Prestige HP8361/00 Straightener

03/10/2013

Italia

Italia

uso piastra

La piastra funziona esattamente come viene descritta. I capelli sembrano rinati! io li ho mossi e leggermente crespi ma adesso rimangono incredibili!! Vivo a Milano dove l'umidità regna sovrana e vi assicuro che i capelli adesso restano perfetti anche per i giorni successivi. Lucidissimi ed incredibilmente morbidi. Aggiungo un consiglio personale. Ho provato svariati shampoo, balsami e gocce di ogni tipo ma con la piastra sbagliata non serve a niente. Rinnovando piastra e phon con gli ioni e la cheratina i miei capelli sono splendidi!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Prestige HP8361/00 Straightener

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Prestige HP8361/00 Straightener

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee