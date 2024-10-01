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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Piastre infuse di cheratina
Piastre con vibrazioni
Ionic Care
Temperatura professionale di 230 °C
Le piastre in ceramica con cheratina scorrono perfettamente sui capelli, per regalarti un look splendente.
Le piastre con vibrazione delicata trattano i capelli in modo uniforme per risultati di styling ottimali su tutta la chioma.
Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.
4.5
su 5
37
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Karina30600
01/10/2024
Italia
Migliore al mondo!
Ho questa piastra da 14/15 anni e non ha mai fatto una “piega” ho provato quelle delle mie amiche ma niente si avvicina a questa qua. Ho cercato su internet questo modello il pro care keratin non quella attualizzata e sembra non si trovi da nessuna parte. Ne vorrei una di scorta in caso questa mi lasciasse
Pro
Io ho il capello riccio e riesco ad allisciare in pochi secondi, faccio delle onde, boccoli stupendi, i capelli sono luminosissimi, e non ho mai avuto le doppie punte! Love it
Contro
Non ci sono
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Prestige HP8361/00 Straightener
Sì, consiglio questo prodotto
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mariposa
14/01/2014
Italia
ottimo prodotto
è molto maneggevole, si riscalda all'istante e quindi è subito pronta all'uso. Sono molto piacevoli le vibrazioni che emana mentre la passi tra i capelli. Risultato? Una piega perfetta come dal parrucchiere.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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tigrotto
03/10/2013
Italia
uso piastra
La piastra funziona esattamente come viene descritta. I capelli sembrano rinati! io li ho mossi e leggermente crespi ma adesso rimangono incredibili!! Vivo a Milano dove l'umidità regna sovrana e vi assicuro che i capelli adesso restano perfetti anche per i giorni successivi. Lucidissimi ed incredibilmente morbidi. Aggiungo un consiglio personale. Ho provato svariati shampoo, balsami e gocce di ogni tipo ma con la piastra sbagliata non serve a niente. Rinnovando piastra e phon con gli ioni e la cheratina i miei capelli sono splendidi!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Prestige HP8361/00 Straightener
Sì, consiglio questo prodotto
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