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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Care Edition
Ionic
230°C
Rivestimento in ceramica con cheratina
Rivestimento protettivo in ceramica con cheratina, per una protezione ottimale dei capelli
Dona ai tuoi capelli un trattamento immediato grazie all'asciugatura agli ioni. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.
Questa temperatura elevata consente di modificare la piega dei capelli e garantisce il look perfetto che desideri.
4.7
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Mariloli
25/11/2020
España
Fácil y comodo
Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto
Pro
El precio
Contro
Nada
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine
Fatih42
11/02/2017
Österreich
Super
Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8348/00 KeraShine Haarglätter
Sì, consiglio questo prodotto
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bobbocri
24/10/2015
Italia
Compratore verificato
Ottimo rapporto qualità prezzo
Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine