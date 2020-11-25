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  • Capelli luminosi e idratati senza danni
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Fuori produzione

Piastra per capelli KeraShine

HP8348/00

4.7
| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Capelli luminosi e idratati senza danni
La nuova piastra per capelli Philips KeraShine Ionic con piastre in ceramica e cheratina ti consente di avere capelli lisci secondo il tuo stile e rispettandoli.
Vedi tutti i vantaggi

con ceramica e cheratina

Capelli luminosi e idratati senza danni

  • Care Edition

  • Ionic

  • 230°C

  • Rivestimento in ceramica con cheratina

Rivestimento protettivo in ceramica con cheratina

Rivestimento protettivo in ceramica con cheratina

Rivestimento protettivo in ceramica con cheratina, per una protezione ottimale dei capelli

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni, per capelli luminosi e lisci

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni, per capelli luminosi e lisci

Dona ai tuoi capelli un trattamento immediato grazie all'asciugatura agli ioni. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.

Temperatura professionale di 230 °C per risultati perfetti

Temperatura professionale di 230 °C per risultati perfetti

Questa temperatura elevata consente di modificare la piega dei capelli e garantisce il look perfetto che desideri.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.7

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

25/11/2020

España

España

Fácil y comodo

Calidad profesional y un funcionamiento cómodo para cualquier uso. Acabado perfecto

Pro

El precio

Contro

Nada

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8348/00 Plancha de pelo KeraShine

11/02/2017

Österreich

Österreich

Super

Ein wunderbares gerät würde ich gerne empfehlen danke für den super gerät

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8348/00 KeraShine Haarglätter

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8348/00 KeraShine Haarglätter

24/10/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo rapporto qualità prezzo

Raccomando questa piastra dalle buone performance ad un prezzo medio-basso. Si scalda molto velocemente e non rovina il capello.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8348/00 Piastra per capelli KeraShine

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