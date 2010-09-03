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Fuori produzione

Piastra per capelli

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Rispetto per i tuoi capelli giorno e notte

Philips ti offre l'esclusiva impostazione Care Touch® per mantenere la piega più a lungo con meno danni.

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SalonStraight Respect

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Rinnova il tuo stile rispettando i tuoi capelli grazie a una temperatura più delicata a impostazione automatica

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Impostazione automatica per un look dai capelli sani. Mantieni il tuo stile tutto il giorno rispettando la salute dei tuoi capelli

Piastre in ceramica per una perfetta scorrevolezza e capelli luminosi

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La ceramica è estremamente liscia e resistente per natura ed è quindi uno dei materiali più adatti per le piastre per capelli. Le piastre scorrono senza difficoltà sui capelli, donando un'estrema lucentezza.

Ionizzatore: flusso di ioni per capelli luminosi senza effetto crespo

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