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Fuori produzione
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Rispetto per i tuoi capelli giorno e notte
Philips ti offre l'esclusiva impostazione Care Touch® per mantenere la piega più a lungo con meno danni.
SalonStraight
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La ceramica è estremamente liscia e resistente per natura ed è quindi uno dei materiali più adatti per le piastre per capelli. Le piastre scorrono senza difficoltà sui capelli, donando un'estrema lucentezza.
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