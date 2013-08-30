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Fuori produzione
HP8320/00
Capelli lisci e luminosi grazie agli ioni
Progettate specificamente per la massima velocità e praticità d'uso, le piastre più lunghe della nuova piastra per capelli Essential Care con Ionic Care ti consentono di avere i capelli lisci e lunghi in un batter d'occhio rispettando la loro integrità.
Piastre in ceramica più lunghe (100 mm)
Temperatura professionale fino a 210 °C
Trattamento agli ioni
Le piastre più lunghe consentono un contatto migliore con i capelli e ti aiutano a ottenere un risultato perfettamente liscio in un tempo minore.
Dona ai tuoi capelli un trattamento immediato grazie all'asciugatura agli ioni. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.
Questa temperatura elevata consente di modificare la piega dei capelli e garantisce il look perfetto che desideri.
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