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Fuori produzione

Essential Care Ion

HP8320/00

Capelli lisci e luminosi grazie agli ioni

Progettate specificamente per la massima velocità e praticità d'uso, le piastre più lunghe della nuova piastra per capelli Essential Care con Ionic Care ti consentono di avere i capelli lisci e lunghi in un batter d'occhio rispettando la loro integrità.

Vedi tutti i vantaggi

con piastre lunghe 100 mm

Capelli lisci e luminosi grazie agli ioni

  • Piastre in ceramica più lunghe (100 mm)

  • Temperatura professionale fino a 210 °C

  • Trattamento agli ioni

Piastre lunghe per lisciare i capelli in modo semplice e veloce

Piastre lunghe per lisciare i capelli in modo semplice e veloce

Le piastre più lunghe consentono un contatto migliore con i capelli e ti aiutano a ottenere un risultato perfettamente liscio in un tempo minore.

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni, per capelli luminosi e lisci

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni, per capelli luminosi e lisci

Dona ai tuoi capelli un trattamento immediato grazie all'asciugatura agli ioni. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per la massima lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.

Temperatura professionale a 210 °C per risultati perfetti

Temperatura professionale a 210 °C per risultati perfetti

Questa temperatura elevata consente di modificare la piega dei capelli e garantisce il look perfetto che desideri.

Specifiche tecniche

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