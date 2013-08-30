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Fuori produzione
HP8301/00
Dimensioni mini, prestazioni maxi
Capelli più lisci e luminosi in pochi minuti ovunque ti trovi! La nuova piastra per capelli Compact Mini è più piccola del 30% rispetto ad un modello standard, entra nella tua borsa e ti consente di avere il look che più ti piace: quando vuoi e dove vuoi.
Piastre in ceramica
Temperatura 200 °C
Custodia da viaggio
Questa temperatura elevata consente di modificare la piega dei capelli e garantire il look perfetto come appena uscite dal parrucchiere.
Le piastre lisce rivestite in ceramica mantengono i capelli sani e forti prevenendo i danni del calore.
Recensioni