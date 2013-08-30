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Fuori produzione

Essential Care Mini

HP8301/00

Dimensioni mini, prestazioni maxi

Capelli più lisci e luminosi in pochi minuti ovunque ti trovi! La nuova piastra per capelli Compact Mini è più piccola del 30% rispetto ad un modello standard, entra nella tua borsa e ti consente di avere il look che più ti piace: quando vuoi e dove vuoi.

Vedi tutti i vantaggi

Per una piega immediata, ovunque

Dimensioni mini, prestazioni maxi

  • Piastre in ceramica

  • Temperatura 200 °C

  • Custodia da viaggio

Cavo di alimentazione da 1,8 m

Cavo di alimentazione da 1,8 m

Temperatura professionale di 200 °C per risultati perfetti

Temperatura professionale di 200 °C per risultati perfetti

Questa temperatura elevata consente di modificare la piega dei capelli e garantire il look perfetto come appena uscite dal parrucchiere.

Rivestimento in ceramica per un scorrimento perfetto

Rivestimento in ceramica per un scorrimento perfetto

Le piastre lisce rivestite in ceramica mantengono i capelli sani e forti prevenendo i danni del calore.

Specifiche tecniche

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