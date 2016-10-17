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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Distribuzione uniforme del calore
2300 W
ThermoProtect Ionic
Diffusore di volume
La tecnologia EHD avanzata di Philips consente al tuo asciugacapelli di usufruire di una griglia di emissione dell'aria dal design esclusivo che assicura una diffusione di aria sempre uniforme anche a temperature elevate, evitando concentrazioni eccessive di calore dannose per i capelli. I capelli sono così protetti dal surriscaldamento e sempre sani e lucenti.
La tecnologia ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e un'ulteriore protezione dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.
L'asciugatura agli ioni produce un effetto antistatico. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per intensificarne la lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.
4.2
su 5
29
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
MissyB
17/10/2016
United Kingdom
Would recommend it
I got this hair dryer after some time of looking around the internet. I am not regretting it. I loved how light it is, and how it leaves my hair so light ans so shiny and feeling fresh. DO not be fooled by the smell when you activate the ionic function, it is how it is.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8260/03 Hairdryer
Sì, consiglio questo prodotto
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somuch
21/01/2016
France
Compratore verificato
Excellent produit
Ce sèche cheveux est vraiment très efficace et super facile d'utilisation. Sa puissance est parfaite et son look lui permet de se fondre dans la déco d'une salle de bains. Le seul petit bémol est le bruit qu'il fait, un peu trop buryant à mon gout.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux
28/12/2011
France
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux
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