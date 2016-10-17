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  • Più protezione per capelli sani e luminosi
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Fuori produzione

DryCare PrestigeAsciugacapelli

HP8260/00

4.2
| (29) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto
Più protezione per capelli sani e luminosi
L'asciugacapelli Philips ProCare protegge i capelli dal calore eccessivo grazie alla tecnologia avanzata EHD™. La griglia di uscita dell'aria, grazie al design studiato appositamente, diffonde il calore in maniera più uniforme sui capelli ed evita l'accumulo di temperature eccessive sui capelli e sul cuoio capelluto.
Vedi tutti i vantaggi

Asciugacapelli per la massima cura dei tuoi capelli

Più protezione per capelli sani e luminosi

  • Distribuzione uniforme del calore

  • 2300 W

  • ThermoProtect Ionic

  • Diffusore di volume

Tecnologia EHD (Even Heat Distribution) per un minor surriscaldamento

Tecnologia EHD (Even Heat Distribution) per un minor surriscaldamento

La tecnologia EHD avanzata di Philips consente al tuo asciugacapelli di usufruire di una griglia di emissione dell'aria dal design esclusivo che assicura una diffusione di aria sempre uniforme anche a temperature elevate, evitando concentrazioni eccessive di calore dannose per i capelli. I capelli sono così protetti dal surriscaldamento e sempre sani e lucenti.

La tecnologia ThermoProtect assicura la migliore temperatura di asciugatura

La tecnologia ThermoProtect assicura la migliore temperatura di asciugatura

La tecnologia ThermoProtect fornisce una temperatura di asciugatura ottimale e un'ulteriore protezione dal surriscaldamento. Senza rinunciare a un flusso d'aria potente, avrai risultati eccellenti prendendoti cura dei tuoi capelli.

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni per capelli luminosi e lisci

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni per capelli luminosi e lisci

L'asciugatura agli ioni produce un effetto antistatico. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per intensificarne la lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.2

su 5

29

Recensioni

93%

di utenti consiglia questo prodotto

1

17/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

Would recommend it

I got this hair dryer after some time of looking around the internet. I am not regretting it. I loved how light it is, and how it leaves my hair so light ans so shiny and feeling fresh. DO not be fooled by the smell when you activate the ionic function, it is how it is.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8260/03 Hairdryer

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8260/03 Hairdryer

21/01/2016

France

France

Compratore verificato

Excellent produit

Ce sèche cheveux est vraiment très efficace et super facile d'utilisation. Sa puissance est parfaite et son look lui permet de se fondre dans la déco d'une salle de bains. Le seul petit bémol est le bruit qu'il fait, un peu trop buryant à mon gout.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux

28/12/2011

France

France

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux

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