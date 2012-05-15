Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Asciuga, modella e fissa la piega come vuoi
Controllo totale della piega grazie a SalonDry Control. Con una potenza professionale da 2200 W, un'asciugatura agli ioni 4 volte superiore e numerose impostazioni, puoi ottenere risultati eccezionali, dall'asciugatura alla messa in piega.
2200W
Questo asciugacapelli professionale da 2200 W crea un flusso d'aria potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.
Migliora rapidamente l'acconciatura con l'asciugatore agli ioni. Questo asciugacapelli emette una quantità di ioni negativi 4 volte superiore rispetto agli altri asciugacapelli. Questo flusso di ioni elimina l'effetto crespo, ammorbidisce i capelli e li liscia. Per capelli lucenti e senza effetto crespo.
La velocità e la temperatura richieste possono essere regolate per creare uno stile perfetto. Sei diverse impostazioni garantiscono il massimo controllo per una piega precisa e personalizzata.
4.2
su 5
16
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
Elisa13
15/05/2012
Italia
davvero pratico
rapporto qualità prezzo imbattibile. di facile impugnatura e leggerissimo!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Control HP8183/00 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Control HP8183/00 Asciugacapelli
andrea1961
09/10/2011
United Kingdom
this hairdryer is powerfull and light
i decided to buy this particular hairdryer as i used one at a friends house and was very impressed with the design, power and features of it, it is far more superior than my previous hair dryer despite it being a well branded model,i especially liked the long power cord for ease of use and the weight making it a pleasure to hold for long periods of time
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8183/07 Hairdryer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8183/07 Hairdryer
Ccavs
08/11/2011
France
Superbe sèche cheveux
Confirme au descriptif. Puissant, silencieux, léger. Très bon produit.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Control HP8183/00 Sèche-cheveux
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Control HP8183/00 Sèche-cheveux