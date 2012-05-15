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Fuori produzione

SalonDry ControlAsciugacapelli

HP8183/00

4.2

| (16) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto

Asciuga, modella e fissa la piega come vuoi

Controllo totale della piega grazie a SalonDry Control. Con una potenza professionale da 2200 W, un'asciugatura agli ioni 4 volte superiore e numerose impostazioni, puoi ottenere risultati eccezionali, dall'asciugatura alla messa in piega.

Vedi tutti i vantaggi

Asciugacapelli SalonDry Control

Asciuga, modella e fissa la piega come vuoi

  • 2200W

Professionale a 2200 W per risultati impeccabili come dal parrucchiere

Professionale a 2200 W per risultati impeccabili come dal parrucchiere

Questo asciugacapelli professionale da 2200 W crea un flusso d'aria potente. La combinazione di potenza e velocità rende l'asciugatura e la messa in piega più rapide e semplici.

Asciugatura agli ioni 4 volte superiore per la massima brillantezza

Asciugatura agli ioni 4 volte superiore per la massima brillantezza

Migliora rapidamente l'acconciatura con l'asciugatore agli ioni. Questo asciugacapelli emette una quantità di ioni negativi 4 volte superiore rispetto agli altri asciugacapelli. Questo flusso di ioni elimina l'effetto crespo, ammorbidisce i capelli e li liscia. Per capelli lucenti e senza effetto crespo.

Sei impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale

Sei impostazioni flessibili di velocità e temperatura per un controllo totale

La velocità e la temperatura richieste possono essere regolate per creare uno stile perfetto. Sei diverse impostazioni garantiscono il massimo controllo per una piega precisa e personalizzata.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

16

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

15/05/2012

Italia

Italia

davvero pratico

rapporto qualità prezzo imbattibile. di facile impugnatura e leggerissimo!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Control HP8183/00 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

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09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

this hairdryer is powerfull and light

i decided to buy this particular hairdryer as i used one at a friends house and was very impressed with the design, power and features of it, it is far more superior than my previous hair dryer despite it being a well branded model,i especially liked the long power cord for ease of use and the weight making it a pleasure to hold for long periods of time

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8183/07 Hairdryer

Sì, consiglio questo prodotto

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08/11/2011

France

France

Superbe sèche cheveux

Confirme au descriptif. Puissant, silencieux, léger. Très bon produit.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SalonDry Control HP8183/00 Sèche-cheveux

Sì, consiglio questo prodotto

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