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Fuori produzione

SatinelleEpilatore

HP6608/01

Precisione ottimale per una pelle liscia come la seta

Per una depilazione facile, inizia con il nuovo sistema Philips che rimuove anche i peli più corti alla radice lasciando la tua pelle liscia come la seta per intere settimane. È dotato di un set di accessori completo per chi si avvicina alla depilazione per la prima volta e per ottenere risultati ottimali.

Vedi tutti i vantaggi

Cattura anche i peli più corti per un risultato perfetto

Precisione ottimale per una pelle liscia come la seta

  • Optimal start

Testina prime epilazioni con massaggio per un'epilazione efficace e delicata

Testina prime epilazioni con massaggio per un'epilazione efficace e delicata

Questo accessorio combinato posiziona l'epilatore ad un'angolatura ottimale per una rimozione costante e sicura dei peli assicurando il massimo contatto e rilassamento della pelle prima dell'epilazione

Utilizza questo accessorio per un'epilazione accurata e più delicata

Utilizza questo accessorio per un'epilazione accurata e più delicata

Alza anche i peli più corti per un'epilazione davvero accurata e contemporaneamente rilassa la pelle per una rimozione più delicata

Testina zone delicate per pelli sensibili

Testina zone delicate per pelli sensibili

Progettata specificamente per le pelli sensibili, consente un'epilazione delicata nelle aree più soggette a irritazioni.

Specifiche tecniche

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