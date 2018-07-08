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Fuori produzione
HP6522/01
Come raso sulla pelle.
L'epilatore Philips SatinSoft con sistema Skin Care protegge la pelle dalla sensazione di strappo e ottimizza l'igiene. Sistema Wet&Dry, per il massimo comfort sotto la doccia. La confezione include una testina di rasatura con pettine rifinitore.
Sistema SkinCare
Wet & Dry
Testina di rasatura
Esclusivo design Philips con setole ipoallergeniche per un'igiene ottimale; si adatta perfettamente alla mano per un'ottima maneggevolezza in tutte le condizioni e può essere usata su pelle bagnata e asciutta
L'accessorio massaggiante vibrante stimola e lenisce la pelle per un'epilazione piacevole.
Questo epilatore è dotato di dischi e pinzette per rimuovere i peli senza tirare la pelle.
3.8
su 5
33
Recensioni
MANNA
08/07/2018
Italia
Ottimo prodotto
Avevo già usato un modello precedente di questa linea, che mi è durato tanti anni. Ho voluto ricomprarlo perché mi sono trovata benissimo, lo usano anche le mie figlie. Riesce a prendere anche peli molto corti. Lo consiglio vivamente.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinSoft HP6522/01 Epilatore
Sì, consiglio questo prodotto
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Natt
01/06/2015
Italia
Compratore verificato
Ottimo comfort!
Eccellente prodotto! soddisfatta 100%. Ottimo prezzo!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinSoft HP6522/01 Epilatore
Sì, consiglio questo prodotto
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Louisa88
13/06/2019
United Kingdom
Compratore verificato
LOVE LOVE LOVE THIS
I love this product. I have had the luck of trying others and always come back to this one. It's my go to. Although any epilation is painful, I find this one gives off the least amount of pain and is the most effective. It picks up even the tiniest of hairs. Using often yields such good results and your usage needed becomes less quite quickly. Honestly don't think I could ever give this up.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SatinSoft HP6522/01 Epilator
Sì, consiglio questo prodotto
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