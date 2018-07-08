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Fuori produzione

SatinSoftEpilatore

HP6522/01

3.8

| (33) Recensioni

Come raso sulla pelle.

L'epilatore Philips SatinSoft con sistema Skin Care protegge la pelle dalla sensazione di strappo e ottimizza l'igiene. Sistema Wet&Dry, per il massimo comfort sotto la doccia. La confezione include una testina di rasatura con pettine rifinitore.

Vedi tutti i vantaggi

Epilatore con sistema SkinPerfect

Come raso sulla pelle.

  • Sistema SkinCare

  • Wet & Dry

  • Testina di rasatura

Spazzola esfoliante per una pelle ancora più radiosa.

Spazzola esfoliante per una pelle ancora più radiosa.

Esclusivo design Philips con setole ipoallergeniche per un'igiene ottimale; si adatta perfettamente alla mano per un'ottima maneggevolezza in tutte le condizioni e può essere usata su pelle bagnata e asciutta

Accessorio massaggiante vibrante per la stimolazione della pelle

Accessorio massaggiante vibrante per la stimolazione della pelle

L'accessorio massaggiante vibrante stimola e lenisce la pelle per un'epilazione piacevole.

I dischi e le pinzette rimuovono i peli senza strapparli

I dischi e le pinzette rimuovono i peli senza strapparli

Questo epilatore è dotato di dischi e pinzette per rimuovere i peli senza tirare la pelle.

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Recensioni

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3.8

su 5

33

Recensioni

08/07/2018

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Avevo già usato un modello precedente di questa linea, che mi è durato tanti anni. Ho voluto ricomprarlo perché mi sono trovata benissimo, lo usano anche le mie figlie. Riesce a prendere anche peli molto corti. Lo consiglio vivamente.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinSoft HP6522/01 Epilatore

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01/06/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo comfort!

Eccellente prodotto! soddisfatta 100%. Ottimo prezzo!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinSoft HP6522/01 Epilatore

Sì, consiglio questo prodotto

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13/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

LOVE LOVE LOVE THIS

I love this product. I have had the luck of trying others and always come back to this one. It's my go to. Although any epilation is painful, I find this one gives off the least amount of pain and is the most effective. It picks up even the tiniest of hairs. Using often yields such good results and your usage needed becomes less quite quickly. Honestly don't think I could ever give this up.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SatinSoft HP6522/01 Epilator

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