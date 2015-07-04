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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Ultra delicato, ultraveloce
I dischi in ceramica rimuovono i peli alla radice per una pelle davvero liscia. Questo epilatore ricaricabile ti consente di depilarti dove e quando vuoi!
Senza filo
Stimola in maniera delicata la tua pelle riducendo al minimo la sensazione di strappo e rende il processo di epilazione più confortevole.
Le testine di epilazione in ceramica sono dotate di dischi ipoallergenici che riducono il rischio di irritazioni allergiche sulla pelle.
4.3
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
EMMA78
04/07/2015
Italia
miglior prodotto
e il migliore sul mercato...io lo uso da 6-7 anni e ancora funziona benissimo!
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Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore
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Rapolina
15/05/2012
Italia
Eccellente prodotto.
Ritengo che questo apparecchietto sia eccezionale. Io da quando lo uso non conosco piu' un'estetista! ;) Rimuovo tranquillamente tutti i tipi di peli e, soprattutto la peluria del viso. Sono davvero soddisfatta del prodotto e del serio marchio Philips. Grazie davvero. E.V.
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sally
10/10/2011
France
Efficace sans plus
Une épilation rapide et "visible" : les poils épais disparaissent, par contre les plus fin se font oublier, on ne les voit pas mais on les sent. Compter 20minutes pour les deux demis jambes, plutot rapide à mon gout. En terme de douleur, ni plus ni moins qu'un autre. Utilisation sans fil très pratique, la batterie tient bien deux épilations #jambes aisselles maillot# consécutives sans défaillir. Pochette de rangement pratique, tout rentre dedans. Quelques appréhensions au début, vu qu'elle est métallique, mais depuis deux ans dans ma salle de bain, pas un point de rouille... Gros bémol par contre sur le nettoyage. Meme si la brosse permet d'enlever les poils restant dans les pinces et la tete d'épilation passe sous l'eau, impossible d'éviter que quelques poils se prennent dans les engrenages, voire ressurgissent de l'autre coté du mécanisme ! Encore des efforts à faire sur la simplicité de nettoyage #au bout de deux ans, ca commence à s'encrasser#. Bref, il fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins.
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Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur
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