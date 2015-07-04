Une épilation rapide et "visible" : les poils épais disparaissent, par contre les plus fin se font oublier, on ne les voit pas mais on les sent. Compter 20minutes pour les deux demis jambes, plutot rapide à mon gout. En terme de douleur, ni plus ni moins qu'un autre. Utilisation sans fil très pratique, la batterie tient bien deux épilations #jambes aisselles maillot# consécutives sans défaillir. Pochette de rangement pratique, tout rentre dedans. Quelques appréhensions au début, vu qu'elle est métallique, mais depuis deux ans dans ma salle de bain, pas un point de rouille... Gros bémol par contre sur le nettoyage. Meme si la brosse permet d'enlever les poils restant dans les pinces et la tete d'épilation passe sous l'eau, impossible d'éviter que quelques poils se prennent dans les engrenages, voire ressurgissent de l'autre coté du mécanisme ! Encore des efforts à faire sur la simplicité de nettoyage #au bout de deux ans, ca commence à s'encrasser#. Bref, il fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins.