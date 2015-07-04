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Satinelle Ice PremiumEpilatore

HP6511/00

4.3

| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Ultra delicato, ultraveloce

I dischi in ceramica rimuovono i peli alla radice per una pelle davvero liscia. Questo epilatore ricaricabile ti consente di depilarti dove e quando vuoi!

Vedi tutti i vantaggi

Epilatore senza fili con massaggio

Ultra delicato, ultraveloce

  • Senza filo

Sistema di massaggio Sonico con aloe vera

Sistema di massaggio Sonico con aloe vera

Stimola in maniera delicata la tua pelle riducendo al minimo la sensazione di strappo e rende il processo di epilazione più confortevole.

Testina epilatoria lavabile per una pulizia facile e per la massima igiene

Testina epilatoria lavabile per una pulizia facile e per la massima igiene

Dischi ipoallergenici con rivestimento antibatterico

Dischi ipoallergenici con rivestimento antibatterico

Le testine di epilazione in ceramica sono dotate di dischi ipoallergenici che riducono il rischio di irritazioni allergiche sulla pelle.

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4.3

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
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04/07/2015

Italia

Italia

miglior prodotto

e il migliore sul mercato...io lo uso da 6-7 anni e ancora funziona benissimo!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

Sì, consiglio questo prodotto

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15/05/2012

Italia

Italia

Eccellente prodotto.

Ritengo che questo apparecchietto sia eccezionale. Io da quando lo uso non conosco piu' un'estetista! ;) Rimuovo tranquillamente tutti i tipi di peli e, soprattutto la peluria del viso. Sono davvero soddisfatta del prodotto e del serio marchio Philips. Grazie davvero. E.V.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Ice Premium HP6511/00 Epilatore

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10/10/2011

France

France

Efficace sans plus

Une épilation rapide et "visible" : les poils épais disparaissent, par contre les plus fin se font oublier, on ne les voit pas mais on les sent. Compter 20minutes pour les deux demis jambes, plutot rapide à mon gout. En terme de douleur, ni plus ni moins qu'un autre. Utilisation sans fil très pratique, la batterie tient bien deux épilations #jambes aisselles maillot# consécutives sans défaillir. Pochette de rangement pratique, tout rentre dedans. Quelques appréhensions au début, vu qu'elle est métallique, mais depuis deux ans dans ma salle de bain, pas un point de rouille... Gros bémol par contre sur le nettoyage. Meme si la brosse permet d'enlever les poils restant dans les pinces et la tete d'épilation passe sous l'eau, impossible d'éviter que quelques poils se prennent dans les engrenages, voire ressurgissent de l'autre coté du mécanisme ! Encore des efforts à faire sur la simplicité de nettoyage #au bout de deux ans, ca commence à s'encrasser#. Bref, il fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Satinelle Ice Premium HP6511/00 Épilateur

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