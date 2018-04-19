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Fuori produzione
HP6371/00
I risultati di un centro benessere a casa tua
Definisci come vuoi la tua zona bikini per risultati perfetti e una pelle liscia grazie a questo rifinitore di precisione superiore
Rifinisce e regola
Rifinitore preciso e delicato per tagliare a meno di un millimetro (fino a 0,6 mm).
Pettine rifinitore igienico per tagliare a cinque lunghezze diverse (2-10 mm) per rifinire al meglio la zona bikini.
2.5
su 5
2
Recensioni
Dappy
19/04/2018
Italia
Buon prodotto!
E' comodissimo e non ho più bisogno di andare dall'estetista :-))))
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Bikini Perfect HP6371/00 Rifinitore per zona bikini
Sì, consiglio questo prodotto
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Flavio64
25/11/2013
Italia
quasi impossibile da usare senza pettine
Bello ergonomico, ma praticamente quasi impossibile da usare senza pettine per la rasatura corta, anche usando la massima delicatezza ci si ferisce, lama con denti troppo larghi e appuntiti. Restituito perche per nulla soddisfatto
Questa revisione è stata effettuata per Bikini Perfect HP6371/00 Rifinitore per zona bikini
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