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Fuori produzione

Bikini PerfectRifinitore per zona bikini

HP6371/00

2.5

| (2) Recensioni

I risultati di un centro benessere a casa tua

Definisci come vuoi la tua zona bikini per risultati perfetti e una pelle liscia grazie a questo rifinitore di precisione superiore

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Rifinitore preciso e delicato

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Rifinitore preciso e delicato per tagliare a meno di un millimetro (fino a 0,6 mm).

Pettine rifinitore igienico

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Pettine rifinitore igienico per tagliare a cinque lunghezze diverse (2-10 mm) per rifinire al meglio la zona bikini.

Pettine agli ioni d'argento per la massima igiene

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2.5

su 5

2

Recensioni

5
3
2

19/04/2018

Italia

Italia

Buon prodotto!

E' comodissimo e non ho più bisogno di andare dall'estetista :-))))

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Bikini Perfect HP6371/00 Rifinitore per zona bikini

Sì, consiglio questo prodotto

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25/11/2013

Italia

Italia

quasi impossibile da usare senza pettine

Bello ergonomico, ma praticamente quasi impossibile da usare senza pettine per la rasatura corta, anche usando la massima delicatezza ci si ferisce, lama con denti troppo larghi e appuntiti. Restituito perche per nulla soddisfatto

Questa revisione è stata effettuata per Bikini Perfect HP6371/00 Rifinitore per zona bikini

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