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  • Capelli asciutti in poco tempo e con la massima brillantezza
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Fuori produzione

DryCare EssentialAsciugacapelli

HP4935/22

4.8
| (5) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Capelli asciutti in poco tempo e con la massima brillantezza
L'asciugacapelli SalonDry Active ION combina la tecnologia agli ioni e una potenza di 2000 W per un'asciugatura rapida e una maggiore luminosità dei capelli. Per una messa in piega perfetta!
Vedi tutti i vantaggi

Asciugacapelli SalonDry Active ION

Capelli asciutti in poco tempo e con la massima brillantezza

  • Ionic Care

  • 2000 W

  • 6 impostazioni di calore e velocità

  • Getto d'aria fredda

Professionale 2000 W per un volume impeccabile come dal parrucchiere

Professionale 2000 W per un volume impeccabile come dal parrucchiere

Ionizzatore: flusso di ioni per capelli luminosi senza effetto crespo

Ionizzatore: flusso di ioni per capelli luminosi senza effetto crespo

6 impostazioni di velocità e temperatura flessibili

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4.8

su 5

5

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

16/09/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Piccolo, leggero, efficace.

Se cercate un phon piccolo ma non minuscolo, che sia leggero, facilmente portatile e comunque sufficientemente potente da asciugare anche capelli lunghi, questo è il vostro phon.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

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21/08/2013

Italia

Italia

prodotto eccellente

prodotto molto buono e prezzo modico, rapporto qualità-prezzo eccellente

Sì, consiglio questo prodotto

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20/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Best Buy

This Hairdyer is extremely good value for money Its Lightweight, easy to hold and works very well A really "Must Have" product

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer

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