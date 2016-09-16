Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Ionic Care
2000 W
6 impostazioni di calore e velocità
Getto d'aria fredda
4.8
su 5
5
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
AlessandraG17
16/09/2016
Italia
Compratore verificato
Piccolo, leggero, efficace.
Se cercate un phon piccolo ma non minuscolo, che sia leggero, facilmente portatile e comunque sufficientemente potente da asciugare anche capelli lunghi, questo è il vostro phon.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli
Mark52
21/08/2013
Italia
prodotto eccellente
prodotto molto buono e prezzo modico, rapporto qualità-prezzo eccellente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli
Dranreb
20/06/2013
United Kingdom
Best Buy
This Hairdyer is extremely good value for money Its Lightweight, easy to hold and works very well A really "Must Have" product
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer