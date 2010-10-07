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Fuori produzione
Ogni giorno uno stile lucente e senza effetto elettrizzato
Finalmente capelli morbidi e luminosi ogni giorno. L'asciugacapelli SalonAirstylist Ion unisce la tecnologia agli ioni e quattro accessori per lo styling a una potenza professionale da 1000 W, per dire basta ai capelli crespi per sempre
1000 W
Ceramica
4 accessori
Questo styler ad aria dispone di una resistenza di 1000 W che crea un flusso di aria di livello ottimale e una potenza di asciugatura delicata.
L'asciugatura agli ioni produce un effetto antistatico. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per intensificarne la lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.
Questo styler ad aria funge da spazzola per lo styling e da arricciacapelli. Le setole si ritraggono nella spazzola tramite un pulsante, per farla scorrere facilmente sui capelli creando ricci perfetti.
4.6
su 5
7
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
31072002
07/10/2010
France
c'est parmi les plus meilleur produit de ma vie quotidienne
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Salon Airstylist Ion HP4674 Brosse soufflante
Sì, consiglio questo prodotto
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Häxli
04/10/2018
Deutschland
Philips airstylist ion
Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
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Kuhn8002
16/03/2014
Suisse
Super Produkt!
Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!
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