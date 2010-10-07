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Fuori produzione

Styler ad aria

HP4674/00

4.6

| (7) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Ogni giorno uno stile lucente e senza effetto elettrizzato

Finalmente capelli morbidi e luminosi ogni giorno. L'asciugacapelli SalonAirstylist Ion unisce la tecnologia agli ioni e quattro accessori per lo styling a una potenza professionale da 1000 W, per dire basta ai capelli crespi per sempre

Vedi tutti i vantaggi

Salon Airstylist Ion

Ogni giorno uno stile lucente e senza effetto elettrizzato

  • 1000 W

  • Ceramica

  • 4 accessori

1000 W per risultati professionali

1000 W per risultati professionali

Questo styler ad aria dispone di una resistenza di 1000 W che crea un flusso di aria di livello ottimale e una potenza di asciugatura delicata.

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni per capelli luminosi e lisci

Protezione superiore con l'asciugatura agli ioni per capelli luminosi e lisci

L'asciugatura agli ioni produce un effetto antistatico. Gli ioni negativi eliminano l'effetto crespo, ammorbidiscono i capelli e li lisciano per intensificarne la lucentezza. Per capelli splendenti, lisci e senza effetto crespo.

Spazzola a setole retraibili per ricci facili

Spazzola a setole retraibili per ricci facili

Questo styler ad aria funge da spazzola per lo styling e da arricciacapelli. Le setole si ritraggono nella spazzola tramite un pulsante, per farla scorrere facilmente sui capelli creando ricci perfetti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

7

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

07/10/2010

France

France

c'est parmi les plus meilleur produit de ma vie quotidienne

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Salon Airstylist Ion HP4674 Brosse soufflante

Sì, consiglio questo prodotto

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04/10/2018

Deutschland

Deutschland

Philips airstylist ion

Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...

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Questa revisione è stata effettuata per Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

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16/03/2014

Suisse

Suisse

Super Produkt!

Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Salon Airstylist Ion HP4674 Styler

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