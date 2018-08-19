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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HP4585/00
Funzionamento a batteria
L'elettricità statica è presente ovunque, soprattutto negli ambienti secchi. Ecco perché i capelli diventano facilmente crespi e arruffati. Per aiutarti a liberarti di questo fastidioso problema, abbiamo creato una soluzione semplicissima: la spazzola per la piega agli ioni. Lo ionizzatore genera un flusso di ioni negativi per neutralizzare la carica positiva dell'elettricità statica. Contribuisce a ridurre l'effetto crespo e ridona immediatamente morbidezza e lucentezza ai capelli. Per migliorare la diffusione di ioni sui capelli, lo ionizzatore è posizionato vicino al cuscinetto, al fine di consentire una diffusione più efficace degli ioni sui capelli durante la spazzolatura. D'ora in poi potrai avere sempre un look ordinato!
Le punte delle setole sono lisce per evitare sfregamenti sul cuoio capelluto o che i capelli restino impigliati durante l'utilizzo. La speciale punta arrotonda ha una superficie di contatto più ampia per una maggiore delicatezza sul cuoio capelluto sensibile.
Il cuscinetto delle setole dal design ottimale consente una migliore distribuzione della forza e segue i contorni della testa in modo naturale per una maggiore comodità e comfort, mentre l'esperienza di spazzolatura è comunque confortevole nonostante le dimensioni compatte. In questo modo puoi regalarti un rapido e rilassante massaggio alla testa quando e dove vuoi, ottenendo capelli lisci e lucidi.
Riconoscimenti
3.6
su 5
5
Recensioni
Lien123097
19/08/2018
Nederland
Een toverborstel
Wat een bijzonder goed product. Ook mooi doordacht design van de borstel en werkt maar op 1 batterij, ligt prettig in de hand. En op mijn haar werkt het echt als tovenarij, jee dat zoiets mogelijk is... ik heb pluizig heel fijn haar en de borstel maakt het zacht en glad. De borstel geeft ook een prettige massage en ontwart mijn haren op een zachte manier. Top, super, geweldig!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel
Sì, consiglio questo prodotto
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Morgane
25/03/2018
België
Super snel glanzend Haar !
Geweldig na de eerste borstelbeurt voelde mijn haar superzacht en glanzend , minder kitten , minder statische electriciteit . Ik heb het gekocht om meer glans te Krijgen maar Kringle er ook superzacht haar door ..... een Echte aanrader zeker ook voor mensen met lang haar
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Questa revisione è stata effettuata per EasyShine HP4585/00 Ionische stijlborstel
Sì, consiglio questo prodotto
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loutreheureuse
17/07/2017
België
impressionnant
compact et légère, les cheveux retrouvent douceur en un rien de temps!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per EasyShine HP4585/00 Brosse ionique
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