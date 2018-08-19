Trattamento agli ioni per capelli lisci e luminosi

L'elettricità statica è presente ovunque, soprattutto negli ambienti secchi. Ecco perché i capelli diventano facilmente crespi e arruffati. Per aiutarti a liberarti di questo fastidioso problema, abbiamo creato una soluzione semplicissima: la spazzola per la piega agli ioni. Lo ionizzatore genera un flusso di ioni negativi per neutralizzare la carica positiva dell'elettricità statica. Contribuisce a ridurre l'effetto crespo e ridona immediatamente morbidezza e lucentezza ai capelli. Per migliorare la diffusione di ioni sui capelli, lo ionizzatore è posizionato vicino al cuscinetto, al fine di consentire una diffusione più efficace degli ioni sui capelli durante la spazzolatura. D'ora in poi potrai avere sempre un look ordinato!