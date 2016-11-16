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Fuori produzione
HP3631
300 W
Area di trattamento a zona
Timer digitale
Il calore degli infrarossi riduce sensibilmente i dolori e gli indolenzimenti causati da tensioni muscolari e articolari. Il piacevole calore generato dai raggi infrarossi penetra in profondità nello strato cutaneo migliorando la circolazione sanguigna e riscaldando i muscoli. La tensione muscolare viene alleviata e automaticamente i muscoli si ammorbidiscono e si rilassano. Poiché i tessuti diventano più elastici, il calore riduce anche la tensione e rende le articolazioni più flessibili.
2.3
su 5
4
Recensioni
PANDAS37
16/11/2016
France
Compratore verificato
Simple et facile à manier !
Ce produit est nettement supérieur aux anciens modèles avec ampoule à infrarouge. Excellent produit à recommander.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Bonamenu1948
14/09/2018
France
J’ai changé la pile du minuteur et depuis la minuterie s’arrete Après 3 minutes de fonctionnement
Ce n’est pas très glorieux pour Philips je ne recommande pas cet article
Questa revisione è stata effettuata per HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Questa revisione è stata effettuata per HP3631 Lampe infrarouge InfraCare
Kitsch
25/03/2019
Deutschland
Mängelbehaftet
Die UV-Folie hat sich nach einigen Jahren NICHT_Nutzung aufgelöst und auch der Timer funktioniert nicht mehr ! Von PHILIPS war ich in der Vergangenheit besseres gewohnt !!
Questa revisione è stata effettuata per HP3631 InfraCare Infrarotlampe
Questa revisione è stata effettuata per HP3631 InfraCare Infrarotlampe