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  • Riduzione sensibile del dolore
  • Riduzione sensibile del dolore
  • Riduzione sensibile del dolore
  • Riduzione sensibile del dolore
  • Riduzione sensibile del dolore
  • Riduzione sensibile del dolore
  • Riduzione sensibile del dolore
  • Riduzione sensibile del dolore
  • Riduzione sensibile del dolore
  • Riduzione sensibile del dolore
  • Riduzione sensibile del dolore
  • Riduzione sensibile del dolore
  • Riduzione sensibile del dolore
  • Riduzione sensibile del dolore
  • Riduzione sensibile del dolore
  • Riduzione sensibile del dolore
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  • Riduzione sensibile del dolore

Fuori produzione

Lampada a infrarossi InfraCare

HP3631

2.3
| (4) Recensioni
Riduzione sensibile del dolore
Philips InfraCare svolge un'efficace azione lenitiva su muscoli e articolazioni. Il piacevole calore degli infrarossi sviluppato dalla lampada da 300 W penetra in profondità nella pelle stimolando la circolazione sanguigna e alleviando così i dolori muscolotensivi su zone di 40 x 30 cm.
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Calore degli infrarossi che penetra in profondità

Riduzione sensibile del dolore

  • 300 W

  • Area di trattamento a zona

  • Timer digitale

Calore degli infrarossi che penetra in profondità

Calore degli infrarossi che penetra in profondità

Il calore degli infrarossi riduce sensibilmente i dolori e gli indolenzimenti causati da tensioni muscolari e articolari. Il piacevole calore generato dai raggi infrarossi penetra in profondità nello strato cutaneo migliorando la circolazione sanguigna e riscaldando i muscoli. La tensione muscolare viene alleviata e automaticamente i muscoli si ammorbidiscono e si rilassano. Poiché i tessuti diventano più elastici, il calore riduce anche la tensione e rende le articolazioni più flessibili.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.3

su 5

4

Recensioni

5
3

16/11/2016

France

France

Compratore verificato

Simple et facile à manier !

Ce produit est nettement supérieur aux anciens modèles avec ampoule à infrarouge. Excellent produit à recommander.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

14/09/2018

France

France

J’ai changé la pile du minuteur et depuis la minuterie s’arrete Après 3 minutes de fonctionnement

Ce n’est pas très glorieux pour Philips je ne recommande pas cet article

Questa revisione è stata effettuata per HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

Questa revisione è stata effettuata per HP3631 Lampe infrarouge InfraCare

25/03/2019

Deutschland

Deutschland

Mängelbehaftet

Die UV-Folie hat sich nach einigen Jahren NICHT_Nutzung aufgelöst und auch der Timer funktioniert nicht mehr ! Von PHILIPS war ich in der Vergangenheit besseres gewohnt !!

Questa revisione è stata effettuata per HP3631 InfraCare Infrarotlampe

Questa revisione è stata effettuata per HP3631 InfraCare Infrarotlampe

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee