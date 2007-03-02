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Fuori produzione
HP2843/01
Satinelle
L'esclusivo sistema di epilazione Philips strappa i peli alla radice, lasciando la pelle morbida e liscia per settimane. I peli della ricrescita sono morbidi e sottili e l'epilazione è rapida e semplice.
L'esclusivo sistema di epilazione Philips strappa i peli alla radice, lasciando la pelle morbida e liscia per settimane. I peli della ricrescita sono fini e sottili.
Per una facile pulizia e un'igiene extra.
Spazzolina per una pulizia semplice e un'igiene ottimale
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