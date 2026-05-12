Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Tutte le serie
Accessori Airfryer Kit teglia per friggitrice ad aria da 8.3L
Supporto
HD9956/00
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
Il kit per la cottura in forno formato famiglia è l'accessorio perfetto da abbinare al tuo Airfryer Combi XXL o Premium XXL Serie 7000. Cuoci e sforna deliziosi alimenti come pane, quiche, casseruole, curry, zuppe, torte, muffin...e molto altro ancora!
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti