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Accessori Airfryer Kit teglia per friggitrice ad aria da 8.3L

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Accessori AirfryerKit teglia per friggitrice ad aria da 8.3L

HD9956/00

Accessori Airfryer Kit teglia per friggitrice ad aria da 8.3L

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Il kit per la cottura in forno formato famiglia è l'accessorio perfetto da abbinare al tuo Airfryer Combi XXL o Premium XXL Serie 7000. Cuoci e sforna deliziosi alimenti come pane, quiche, casseruole, curry, zuppe, torte, muffin...e molto altro ancora!

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  • 12 May 2026

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