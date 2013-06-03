Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
GC3390/22
Cavo da 3 m
Il sistema antigoccia del tuo ferro da stiro a vapore Philips ti consente di stirare tessuti delicati a basse temperature senza doverti preoccupare delle macchie delle gocce d'acqua.
Il sistema anticalcare a doppia azione di Philips per il tuo ferro da stiro previene la formazione di residui grazie a pastiglie anticalcare e a una semplice funzione di pulizia.
Autonomia elevata grazie al serbatoio extra-large da 300 ml che consente di stirare più capi in una volta sola.
Riconoscimenti
3.5
su 5
2
Recensioni
Planchadora
03/06/2013
España
Mi primera plancha
Mi primera plancha y FANTASTICA¡¡Diseño fresco y muy cómoda de usar. Calienta el agua muy rapidamenta, y la suela es perfecta, muy suave en cada pasada, y no se araña con las cremalleras o botones.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Serie 3300 GC3390 Plancha de vapor
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Serie 3300 GC3390 Plancha de vapor
cw22
09/10/2011
France
les filtres sont à laver après chaque utilisation. très fastidieux et long !!
compliqué à nettoyer. Les filtres doivent être nettoyés après chaque utilisation et sont longs à sêcher... Impossible quand on dispose de peu de temps de ménage !!
Questa revisione è stata effettuata per Centrale vapeur série 3300 GC3390
Questa revisione è stata effettuata per Centrale vapeur série 3300 GC3390