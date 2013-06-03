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Fuori produzione

Serie 3300Ferro da stiro a vapore

GC3390/22

3.5
| (2) Recensioni

1 premio

Massimi risultati, minimo sforzo
Il ferro da stiro Philips offre maggiore convenienza grazie all'ampia apertura per l'acqua, al cavo extra lungo e all'indicatore del livello dell'acqua. E non solo: grazie alla nuova piastra SteamGlide, stirare non è mai stato così semplice!
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3 volte più facile

Massimi risultati, minimo sforzo

  • Cavo da 3 m

Sistema antigoccia per evitare di macchiare gli indumenti

Sistema antigoccia per evitare di macchiare gli indumenti

Il sistema antigoccia del tuo ferro da stiro a vapore Philips ti consente di stirare tessuti delicati a basse temperature senza doverti preoccupare delle macchie delle gocce d'acqua.

Il Double Active Calc System previene la formazione del calcare

Il Double Active Calc System previene la formazione del calcare

Il sistema anticalcare a doppia azione di Philips per il tuo ferro da stiro previene la formazione di residui grazie a pastiglie anticalcare e a una semplice funzione di pulizia.

Autonomia elevata grazie al capiente serbatoio da 300 ml

Autonomia elevata grazie al capiente serbatoio da 300 ml

Autonomia elevata grazie al serbatoio extra-large da 300 ml che consente di stirare più capi in una volta sola.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
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3.5

su 5

2

Recensioni

4
3
1

03/06/2013

España

España

Mi primera plancha

Mi primera plancha y FANTASTICA¡¡Diseño fresco y muy cómoda de usar. Calienta el agua muy rapidamenta, y la suela es perfecta, muy suave en cada pasada, y no se araña con las cremalleras o botones.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Serie 3300 GC3390 Plancha de vapor

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Serie 3300 GC3390 Plancha de vapor

09/10/2011

France

France

les filtres sont à laver après chaque utilisation. très fastidieux et long !!

compliqué à nettoyer. Les filtres doivent être nettoyés après chaque utilisation et sont longs à sêcher... Impossible quand on dispose de peu de temps de ménage !!

Questa revisione è stata effettuata per Centrale vapeur série 3300 GC3390

Questa revisione è stata effettuata per Centrale vapeur série 3300 GC3390

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee