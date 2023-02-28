Filtro sostitutivo originale Filtro HEPA NanoProtect
Filtro originale per purificatore d'aria 2 in 1 Serie 3000
Filtro sostitutivo originale per il purificatore d'aria 2 in 1: HEPA NanoProtect, carboni attivi e prefiltro 3 in 1 per la protezione da inquinamento, polline, polvere, allergeni di animali domestici e virus.
Filtro sostitutivo originale
Filtro HEPA NanoProtect
Filtro originale per purificatore d'aria 2 in 1 Serie 3000 Cattura efficacemente il 99,97% di nanoparticelle (1) Compatibile con Serie 3000 Contenuto della confezione: 1 filtro Durata fino a 3 anni Filtro originale Philips Compatibile con Philips Serie 3000
Filtri sostitutivi per purificatore d'aria e umidificatore 2 in 1 Philips Serie 3000: AC3737. Il modello del purificatore d'aria è indicato sul lato inferiore del dispositivo.
Lunga durata fino a 3 anni
I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 3 anni (3), riducendo problemi e costi.
Filtro originale Philips per le migliori prestazioni
Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.
Il filtro HEPA cattura il 99,97% delle particelle ultrasottili
Il filtro HEPA NanoProtect cattura il 99,97% di particelle di dimensioni fino a 0,003 micron (1), per proteggerti da inquinanti, virus, allergeni e batteri.
Seguire indicaz. durata residua del filtro intelligente
L'indicatore sul display del dispositivo Philips ti avvisa quando è necessario sostituire il filtro. La manutenzione è semplicissima e richiede meno di un minuto.
Collegati con l'app Air+ per una maggiore praticità
Collega il dispositivo all'app Air+ per monitorare lo stato del filtro e ordinare facilmente i ricambi quando è necessario.
Specifiche generali
Tipo di prodotto
Filtro HEPA NanoProtect Incluso nella confezione
Filtro 1x HEPA NanoProtect
Sì Pre-filtro
Sì Carbone attivo
Sì Durata
Fino a 3 anni
Prestazioni
Filtraggio particelle
99,97% a 0,003 micron
Peso e dimensioni
Altezza prodotto
300,5 mm Peso prodotto
1,47 kg Larghezza prodotto
248 mm Lunghezza prodotto
234,6 mm Lunghezza confezione
243 mm Larghezza confezione
255 mm Altezza confezione
325 mm Peso confezione
1,87 kg
Sostituzione
Per purificatori d'aria Philips
AC3737 Per purificatori d'aria Philips 2 in 1
AC3737
(1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um e 0,3°um, istituto iUTA (2) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.
