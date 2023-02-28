Termini di ricerca

0

Carrello

Al momento non ci sono articoli nel carrello.

    • Filtro originale per purificatore d'aria 2 in 1 Serie 3000 Filtro originale per purificatore d'aria 2 in 1 Serie 3000 Filtro originale per purificatore d'aria 2 in 1 Serie 3000

      Filtro sostitutivo originale Filtro HEPA NanoProtect

      FY3437/00

      Punteggio complessivo / 5
      • Recensioni Recensioni

      Filtro originale per purificatore d'aria 2 in 1 Serie 3000

      Filtro sostitutivo originale per il purificatore d'aria 2 in 1: HEPA NanoProtect, carboni attivi e prefiltro 3 in 1 per la protezione da inquinamento, polline, polvere, allergeni di animali domestici e virus.

      Scopri tutti i vantaggi

      Prodotti simili

      Vedi tutti Filtri e accessori

      Acquistali insieme e risparmia Acquistali insieme e ricevi 1 articolo in omaggio

      Tutto ciò di cui hai bisogno in un unico acquisto

      Prezzo del pacchetto

      Salta

      Scegli una delle seguenti opzioni: Scegli uno dei seguenti prodotti:

      Aggiungi accessori

      Questo prodotto
      Filtro sostitutivo originale
      - {discount-value}

      Filtro sostitutivo originale

      Filtro HEPA NanoProtect

      totale

      recurring payment

      Filtro originale per purificatore d'aria 2 in 1 Serie 3000

      Cattura efficacemente il 99,97% di nanoparticelle (1)

      • Compatibile con Serie 3000
      • Contenuto della confezione: 1 filtro
      • Durata fino a 3 anni
      • Filtro originale Philips
      Compatibile con Philips Serie 3000

      Compatibile con Philips Serie 3000

      Filtri sostitutivi per purificatore d'aria e umidificatore 2 in 1 Philips Serie 3000: AC3737. Il modello del purificatore d'aria è indicato sul lato inferiore del dispositivo.

      Lunga durata fino a 3 anni

      Lunga durata fino a 3 anni

      I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 3 anni (3), riducendo problemi e costi.

      Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

      Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

      Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.

      Il filtro HEPA cattura il 99,97% delle particelle ultrasottili

      Il filtro HEPA cattura il 99,97% delle particelle ultrasottili

      Il filtro HEPA NanoProtect cattura il 99,97% di particelle di dimensioni fino a 0,003 micron (1), per proteggerti da inquinanti, virus, allergeni e batteri.

      Seguire indicaz. durata residua del filtro intelligente

      Seguire indicaz. durata residua del filtro intelligente

      L'indicatore sul display del dispositivo Philips ti avvisa quando è necessario sostituire il filtro. La manutenzione è semplicissima e richiede meno di un minuto.

      Collegati con l'app Air+ per una maggiore praticità

      Collegati con l'app Air+ per una maggiore praticità

      Collega il dispositivo all'app Air+ per monitorare lo stato del filtro e ordinare facilmente i ricambi quando è necessario.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Tipo di prodotto
        Filtro HEPA NanoProtect
        Incluso nella confezione
        Filtro 1x
        HEPA NanoProtect
        Pre-filtro
        Carbone attivo
        Durata
        Fino a 3 anni

      • Prestazioni

        Filtraggio particelle
        99,97% a 0,003 micron

      • Peso e dimensioni

        Altezza prodotto
        300,5 mm
        Peso prodotto
        1,47 kg
        Larghezza prodotto
        248 mm
        Lunghezza prodotto
        234,6 mm
        Lunghezza confezione
        243 mm
        Larghezza confezione
        255 mm
        Altezza confezione
        325 mm
        Peso confezione
        1,87 kg

      • Sostituzione

        Per purificatori d'aria Philips
        AC3737
        Per purificatori d'aria Philips 2 in 1
        AC3737

      Badge-D2C

      Ottieni assistenza per questo prodotto

      Trova consigli sui prodotti, domande frequenti, manuali dell'utente e informazioni su sicurezza e conformità.

      Prodotti consigliati

      Prodotti visionati di recente

      Recensioni

      Diventa il primo a recensire questo oggetto

      • (1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um e 0,3°um, istituto iUTA
      • (2) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.

      Offerte esclusive, solo per te


      Lo stile di vita sano inizia qui. Iscriviti e approfitta di.

      10€ di sconto sul primo acquisto.*

      Accesso anticipato alle vendite.

      Consigli per uno stile di vita sano.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!
      Che cosa significa?
      *Clicca qui per leggere i nostri termini e condizioni
      © Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

      Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

      Ho capito

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.