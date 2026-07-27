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Umidificatore Serie 3000Filtro di umidificazione

FY3435/30

Aria sempre sana
Lo stoppino di umidificazione originale Philips si adatta perfettamente al tuo apparecchio per garantire prestazioni sempre elevate. Utilizza la tecnologia NanoCloud per emettere molecole nanodimensionate di vapore acqueo puro e umidificare l'aria con fino al 99% in meno di batteri.
Vedi tutti i vantaggi
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Tecnologia NanoCloud con umidificazione all'insegna dell'igiene

Aria sempre sana

  • Tecnologia NanoCloud

  • Fino al 99% di batteri in meno

  • Fino a 6 mesi di vita utile

Perfetta adattabilità per prestazioni sempre elevate

Perfetta adattabilità per prestazioni sempre elevate

La sostituzione del filtro con lo stoppino di umidificazione originale Philips garantisce prestazioni sempre elevate ed efficienti dell'umidificatore d'aria. Progettato appositamente per il dispositivo indicato, si adatta perfettamente e garantisce un funzionamento dell'apparecchio senza problemi.

Fino al 99% di batteri in meno con la tecnologia NanoCloud(1)

Fino al 99% di batteri in meno con la tecnologia NanoCloud(1)

L'esclusiva tecnologia NanoCloud utilizza l'evaporazione naturale per emettere vapore acqueo puro. Grazie alle particelle ultrafini, è estremamente difficile che i batteri e i residui possano attaccarvisi; consente di umidificare l'aria rilasciando il 99% in meno di batteri rispetto agli umidificatori ultrasonici standard. (1)

I filtri Philips garantiscono un funzionamento efficace del dispositivo

I filtri Philips garantiscono un funzionamento efficace del dispositivo

I nostri filtri vengono sottoposti a una serie di rigorosi test di ispezione obbligatori prima del rilascio dalla fabbrica. Sono sottoposti a rigorosi test di vita utile e resistenza, per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per offrire le migliori prestazioni dell'umidificatore Philips fino all'ultimo giorno di vita utile dei filtri.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Rispetto ai moduli umidificatore a ultrasuoni standard che non contengono una tecnologia aggiuntiva per ridurre la diffusione dei batteri, test effettuati da un laboratorio indipendente