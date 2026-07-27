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Garanzia di 2 anni
FY3435/30
Tecnologia NanoCloud
Fino al 99% di batteri in meno
Fino a 6 mesi di vita utile
La sostituzione del filtro con lo stoppino di umidificazione originale Philips garantisce prestazioni sempre elevate ed efficienti dell'umidificatore d'aria. Progettato appositamente per il dispositivo indicato, si adatta perfettamente e garantisce un funzionamento dell'apparecchio senza problemi.
L'esclusiva tecnologia NanoCloud utilizza l'evaporazione naturale per emettere vapore acqueo puro. Grazie alle particelle ultrafini, è estremamente difficile che i batteri e i residui possano attaccarvisi; consente di umidificare l'aria rilasciando il 99% in meno di batteri rispetto agli umidificatori ultrasonici standard. (1)
I nostri filtri vengono sottoposti a una serie di rigorosi test di ispezione obbligatori prima del rilascio dalla fabbrica. Sono sottoposti a rigorosi test di vita utile e resistenza, per un funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per offrire le migliori prestazioni dell'umidificatore Philips fino all'ultimo giorno di vita utile dei filtri.
Recensioni
(1) Rispetto ai moduli umidificatore a ultrasuoni standard che non contengono una tecnologia aggiuntiva per ridurre la diffusione dei batteri, test effettuati da un laboratorio indipendente