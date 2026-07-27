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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FY3430/30
AC3036/10R1
AC3039/10R1
AC3055/50R1
AC3033/10R1
AC3055/51R1
AC3858/50R1
AC3854/50R1
AC3033/10
AC3036/10
Compatibile con la Serie 3000i
Contenuto della confezione: 1 filtro
Durata fino a 3 anni
Filtro originale Philips
Filtri sostitutivi per i purificatori d’aria Philips Serie 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Il numero di modello si trova sulla parte inferiore del dispositivo.
I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 3 anni (2), riducendo problemi e costi. Sostituisci regolarmente il prefiltro per garantire prestazioni ottimali.
Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.
Recensioni
(1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um e 0,3°um, istituto iUTA
(2) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.