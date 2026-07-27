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Tutte le serie

  • Filtro originale per purificatore d'aria Serie 3000i
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Fuori produzione

Filtro di ricambio originaleFiltro HEPA a CA per Purificatore AC3033/10

FY3430/30

Filtro originale per purificatore d'aria Serie 3000i
Filtro sostitutivo originale per il purificatore d'aria: HEPA NanoProtect, carboni attivi e prefiltro 3 in 1 per la protezione da inquinamento, polline, polvere, allergeni di animali domestici e virus.
Vedi tutti i vantaggi
Prodotti compatibili
Serie 3000i

Serie 3000i
Purificatore d’aria

AC3036/10R1

Serie 3000i

Serie 3000i
Purificatore d’aria

AC3039/10R1

Serie 3000i

Serie 3000i
Purificatore d'aria

AC3055/50R1

Serie 3000i

Serie 3000i
Purificatore d'aria, fino a 135m², filtro HEPA + Carboni attivi

AC3033/10R1

Serie 3000i

Serie 3000i
Purificatore d'aria per locali di grandi dimensioni

AC3055/51R1

Serie 4000i

Serie 4000i
Purificatore d’aria

AC3858/50R1

Serie 4000i

Serie 4000i
Purificatore d'aria Philips - Serie 4000i

AC3854/50R1

Serie 3000i

Serie 3000i
Purificatore d'aria, fino a 135m², filtro HEPA + Carboni attivi

AC3033/10

Serie 3000i

Serie 3000i
Purificatore d'aria per locali di grandi dimensioni

AC3036/10

Cattura efficacemente il 99,97% di nanoparticelle (1)

Filtro originale per purificatore d'aria Serie 3000i

  • Compatibile con la Serie 3000i

  • Contenuto della confezione: 1 filtro

  • Durata fino a 3 anni

  • Filtro originale Philips

Compatibile con Philips Serie 3000i

Compatibile con Philips Serie 3000i

Filtri sostitutivi per i purificatori d’aria Philips Serie 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Il numero di modello si trova sulla parte inferiore del dispositivo.

Lunga durata fino a 3 anni

Lunga durata fino a 3 anni

I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 3 anni (2), riducendo problemi e costi. Sostituisci regolarmente il prefiltro per garantire prestazioni ottimali.

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um e 0,3°um, istituto iUTA

  2. (2) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.