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Garanzia di 2 anni
FY2402/30
Filtro di umidificazione originale per Serie 2000
Il filtro di umidificazione originale di Philips si adatta perfettamente al tuo apparecchio, garantendo prestazioni sempre elevate. Sfrutta la tecnologia NanoCloud per rilasciare particelle invisibili, umidificando l'aria e riducendo la diffusione dei batteri del 99% (1)
Compatibile con Serie 2000
Contenuto della confezione: 1 filtro
Durata fino a 6 mesi
Filtro originale Philips
Filtri sostitutivi per umidificatore Philips Serie 2000: HU4816. Il numero di modello dell'umidificatore si trova sulla parte inferiore del dispositivo.
I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 6 mesi (1), riducendo problemi e costi.
Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
Recensioni
(1) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.
(2) Rispetto ai moduli umidificatore a ultrasuoni standard che non contengono una tecnologia aggiuntiva per ridurre la diffusione dei batteri, secondo i test effettuati da un laboratorio indipendente.