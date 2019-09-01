ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402
  • Humidifier, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2402

Umidificatore Serie 2000Filtro di umidificazione

FY2402/30

Filtro di umidificazione originale per Serie 2000

Il filtro di umidificazione originale di Philips si adatta perfettamente al tuo apparecchio, garantendo prestazioni sempre elevate. Sfrutta la tecnologia NanoCloud per rilasciare particelle invisibili, umidificando l'aria e riducendo la diffusione dei batteri del 99% (1)

Vedi tutti i vantaggi

Prodotti compatibili

Serie 2000

Serie 2000
Umidificatore d'aria

HU4816/10R1

Serie 2000

Serie 2000
Umidificatore d'aria

HU4816/10

Tecnologia NanoCloud con umidificazione all'insegna dell'igiene

Filtro di umidificazione originale per Serie 2000

  • Compatibile con Serie 2000

  • Contenuto della confezione: 1 filtro

  • Durata fino a 6 mesi

  • Filtro originale Philips

Compatibile con umidificatori Philips Serie 2000

Compatibile con umidificatori Philips Serie 2000

Filtri sostitutivi per umidificatore Philips Serie 2000: HU4816. Il numero di modello dell'umidificatore si trova sulla parte inferiore del dispositivo.

Lunga durata fino a 6 mesi

Lunga durata fino a 6 mesi

I filtri garantiscono prestazioni ottimali fino a 6 mesi (1), riducendo problemi e costi.

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo apparecchio. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Media calcolata. La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.

  2. (2) Rispetto ai moduli umidificatore a ultrasuoni standard che non contengono una tecnologia aggiuntiva per ridurre la diffusione dei batteri, secondo i test effettuati da un laboratorio indipendente.