PureProtect Mini Serie 900

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Garanzia di 2 anni
FY0910/30
Compatibile con le Serie 900 e 800
Durata fino a 1 anno
Contenuto della confezione: 1 filtro
Filtro originale Philips
Filtri sostitutivi per i purificatori d’aria Philips Serie 900 e 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Il numero di modello si trova sulla parte inferiore del dispositivo.
I filtri garantiscono prestazioni di filtraggio ottimali fino a 1 anno (2), riducendo problemi e costi. Per migliorare il filtraggio, aspirare regolarmente il prefiltro.
Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo dispositivo. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.
Recensioni
(1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um, iUTA
(2) La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.