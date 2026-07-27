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  • Filtro originale per purificatore PureProtect Mini 900
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PureProtect Mini Serie 900Filtro HEPA NanoProtect

FY0910/30

Filtro originale per purificatore PureProtect Mini 900
Filtro sostitutivo originale per il purificatore d'aria: HEPA NanoProtect, carboni attivi e prefiltro 3 in 1 per la protezione da inquinamento, polline, polvere, peli di animali domestici e virus.
Vedi tutti i vantaggi
Prodotti compatibili
PureProtect Mini Serie 900

PureProtect Mini Serie 900
Purificatore d'aria Smart

AC0951/13R1

PureProtect Mini Serie 900

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Purificatore d'aria Smart

AC0951/13

PureProtect Mini Serie 900

PureProtect Mini Serie 900
Purificatore d'aria, fino a 65m², filtro HEPA + Carboni attivi

AC0950/10

Cattura efficacemente il 99,97% di nanoparticelle (1)

Filtro originale per purificatore PureProtect Mini 900

  • Compatibile con le Serie 900 e 800

  • Durata fino a 1 anno

  • Contenuto della confezione: 1 filtro

  • Filtro originale Philips

Compatibile con i purificatori Serie 900 e 800

Compatibile con i purificatori Serie 900 e 800

Filtri sostitutivi per i purificatori d’aria Philips Serie 900 e 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Il numero di modello si trova sulla parte inferiore del dispositivo.

Filtro a lunga durata fino a 1 anno

Filtro a lunga durata fino a 1 anno

I filtri garantiscono prestazioni di filtraggio ottimali fino a 1 anno (2), riducendo problemi e costi. Per migliorare il filtraggio, aspirare regolarmente il prefiltro.

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Filtro originale Philips per le migliori prestazioni

Il filtro originale Philips è progettato per adattarsi perfettamente al tuo dispositivo. Per prestazioni ottimali, utilizza sempre il filtro Philips originale.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. (1) Dall'aria che passa attraverso il filtro, testata in conformità a DIN71460 con aerosol di cloruro di sodio 0,003°um, iUTA

  2. (2) La durata del filtro dipende dalla qualità dell'aria e dall'utilizzo.