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Bluetooth®
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
L'amplificatore doppio assicura prestazioni audio ottimizzate riducendo l'intermodulazione tra il woofer e il tweeter poiché ciascun trasduttore viene alimentato dal proprio amplificatore dedicato. Si ottengono così dei bassi profondi e potenti con un alto impatto senza interferire troppo con le frequenze più alte per un suono puro e dettagliato. Utilizzato in combinazione con un design preciso e con il crossover attivo, è possibile ottenere un migliore controllo della risposta di fase e di frequenza di ciascun trasduttore per un audio più bilanciato e naturale.
La tecnologia MAX Sound fornisce un immediato aumento di potenza dei bassi, ottimizza le prestazioni del volume e, al tocco di un solo tasto, crea un'esperienza di ascolto davvero incredibile. Il circuito elettronico calibra le impostazioni di audio e volume esistenti e aumenta al massimo la potenza dei bassi e del volume senza generare distorsioni. Il risultato finale è la notevole amplificazione sia dello spettro sonoro che del volume con le prestazioni audio che avresti sempre voluto per ascoltare la tua musica.
4.5
su 5
6
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Max758
20/07/2017
Italia
FX 10 STRAORDINARIO
Ottimo HI FI Philips , sia per eccellenza estetica che per eccellenza tecnica, qualita' ,bellezza e alta tecnologia Philips si fondono i nquesto meraviglioso HI FI. suoni e Bassi strarodinarimente potenti e di qualita' , come tradizione in quanto da sempre appassioanto di prodotti aduio e video Philips per le elevata qualita' Tecnologia ed estetica . lo consiglio vivmente a tutti gli appassionati di musica.
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Questa revisione è stata effettuata per FX10 Sistema mini Hi-Fi
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Matti
06/05/2018
United Kingdom
I LOVE IT
i bought this because it was on a big sale, i bought it new and i saw it at the shop, i was able to test it but didn't expect much for the price, when i got home i unpacked it and as fast as i could i put on the max volume to try it out, needless to say that my neighbour rang the door to ask whats going on, i love it because i can connect my iPhone and play music from an other room, i can also make calls from it, and even connect it to my computer by AUX or audio In, though i use the AUX cable insert in the back, and the Audio IN in the front for external audio devices... the sound is clear and nice, the design is really nice and slik, the subwoofer is gold looking whilst the rest is actualy carbon like, easy to clean with a dry cloth, and the CD actualy works with all my cd's, there is no headphone jack but i learned to live with it ... other than that GO BUY YOURS NOW!!
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RobertXfire
23/12/2016
Österreich
Super Produkt
Die Anlage sieht sehr schön aus. Der Sound ist nicht schlecht, hat satte Bässe ohne sich zu überschlagen, oder brummen unsw... Sehr empfehlenswert. Lg. Robert St.
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