Doppio amplificatore per prestazioni audio ottimizzate

L'amplificatore doppio assicura prestazioni audio ottimizzate riducendo l'intermodulazione tra il woofer e il tweeter poiché ciascun trasduttore viene alimentato dal proprio amplificatore dedicato. Si ottengono così dei bassi profondi e potenti con un alto impatto senza interferire troppo con le frequenze più alte per un suono puro e dettagliato. Utilizzato in combinazione con un design preciso e con il crossover attivo, è possibile ottenere un migliore controllo della risposta di fase e di frequenza di ciascun trasduttore per un audio più bilanciato e naturale.