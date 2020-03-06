ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia del prodotto lato anteriore

Fuori produzione

Sistema mini Hi-Fi

FWM185/12

3.7

| (6) Recensioni

Ascolta i tuoi file di musica CD-MP3 preferiti in piena sonorità

Ascolta i tuoi brani musicali CD/MP3/WMA fino a 10 ore senza interruzioni con FWM185. Prolunga il tuo piacere musicale ascoltando i brani a casa dal tuo lettore portatile, mediante USB diretta e la connessione per lettore MP3.

Vedi tutti i vantaggi

con riproduzione USB diretta

Ascolta i tuoi file di musica CD-MP3 preferiti in piena sonorità

  • Riproduzione di CD-MP3

  • USB diretta

Sistema di altoparlanti Bass Reflex a 2 vie per un audio potente

Sistema di altoparlanti Bass Reflex a 2 vie per un audio potente

10 ore di musica su CD-MP3

10 ore di musica su CD-MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.

Sintonizzatore AM/FM per ascoltare la radio

Sintonizzatore AM/FM per ascoltare la radio

0

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.7

su 5

6

Recensioni

2

06/03/2020

Nederland

Nederland

Dipendente Philips

Was een geweldige radio combinatie.

[Employee of philipsglobal] Helaas de DVD speler werkt niet meer en is nergens meer te koop. Hopelijk kan Philips mij nog helpen aan een werkende DVD speler.

Pro

Geweldig geluid en kon alles nog afspelen.

Contro

De DVD is stuk en nergens meer te koop. Jammer.

Questa revisione è stata effettuata per FWM185 Mini-HiFi-systeem

Data di utilizzo 2018-03-06

Questa revisione è stata effettuata per FWM185 Mini-HiFi-systeem

Data di utilizzo 2018-03-06

26/12/2014

Nederland

Nederland

Goed product philips fwm185

ik heb de philips fwm185 gekocht . het is een fantastische ding. je kunt er alles mee doen usb . cd .tape van alles . complimenten voor dit apparaat . jullie zijn een goed bedrijf . Groetjes Giovanni

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FWM185 Mini-HiFi-systeem

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FWM185 Mini-HiFi-systeem

22/07/2012

France

France

bonne chaîne hifi

très bon produit, facile d'emploi, manque de connectivité

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FWM185 Minichaîne hi-fi

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per FWM185 Minichaîne hi-fi

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee