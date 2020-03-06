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Fuori produzione
FWM185/12
Ascolta i tuoi file di musica CD-MP3 preferiti in piena sonorità
Ascolta i tuoi brani musicali CD/MP3/WMA fino a 10 ore senza interruzioni con FWM185. Prolunga il tuo piacere musicale ascoltando i brani a casa dal tuo lettore portatile, mediante USB diretta e la connessione per lettore MP3.
Riproduzione di CD-MP3
USB diretta
MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". Si tratta di una tecnologia di compressione rivoluzionaria grazie alla quale file musicali digitali di grandi dimensioni possono essere ridotti di 10 volte senza compromettere la qualità audio. MP3 è diventato il formato di compressione audio standard per il Web, in quanto consente di trasferire i file in modo facile e rapido.
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Recensioni
1942Dolfijn
06/03/2020
Nederland
Dipendente Philips
Was een geweldige radio combinatie.
[Employee of philipsglobal] Helaas de DVD speler werkt niet meer en is nergens meer te koop. Hopelijk kan Philips mij nog helpen aan een werkende DVD speler.
Pro
Geweldig geluid en kon alles nog afspelen.
Contro
De DVD is stuk en nergens meer te koop. Jammer.
Questa revisione è stata effettuata per FWM185 Mini-HiFi-systeem
Data di utilizzo 2018-03-06
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Data di utilizzo 2018-03-06
Gio123
26/12/2014
Nederland
Goed product philips fwm185
ik heb de philips fwm185 gekocht . het is een fantastische ding. je kunt er alles mee doen usb . cd .tape van alles . complimenten voor dit apparaat . jullie zijn een goed bedrijf . Groetjes Giovanni
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FWM185 Mini-HiFi-systeem
Sì, consiglio questo prodotto
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Gillou
22/07/2012
France
bonne chaîne hifi
très bon produit, facile d'emploi, manque de connectivité
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FWM185 Minichaîne hi-fi
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