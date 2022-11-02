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Fuori produzione

Unità flash USB

FM64FD180D/00

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Estrema facilità d'uso, plug and play

Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità flash USB MOTION edition di Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.

Vedi tutti i vantaggi

Scambia i file in un attimo!

Estrema facilità d'uso, plug and play

  • 64 GB

  • Star Edition 2.0

  • Pacco da 2

Rapido trasferimento dei dati con USB 2.0 ad alta velocità

L'elevata velocità di trasferimento dei dati riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.

Cappuccio protettivo integrato per una maggiore facilità di utilizzo

Non perdere più il cappuccio grazie alla versione integrata nel design del prodotto che fa sì che rimanga sempre attaccato alla penna USB. Per utilizzarla, devi solo mettere in posizione posteriore il cappuccio, inserire la penna e avviare la riproduzione.

Apertura facile e confezione di semplice utilizzo

Le guide e le parti perforate della confezione mostrano il metodo più semplice per l'apertura e per accedere rapidamente alla penna USB senza alcun problema.

Specifiche tecniche

Manuali e documentazione

Brochure commerciale localizzata

  • PDF file, 277.8 kB
  • 24 August 2026

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