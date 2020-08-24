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        Fuori produzione

        Unità flash USB

        FM64FD170B/00

        Estrema facilità d'uso, plug and play

        Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità flash USB MOTION edition di Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.

        Vedi tutti i vantaggi

        Scambia i file in un attimo!

        Estrema facilità d'uso, plug and play

        • 64 GB

        • Motion Edition 2.0

        Apertura facile e confezione di semplice utilizzo

        Le guide e le parti perforate della confezione mostrano il metodo più semplice per l'apertura e per accedere rapidamente alla penna USB senza alcun problema.

        L'indicatore di attività si illumina durante la copia dei file

        Un accattivante indicatore LED mostra quando l'unità è collegata correttamente e in funzione e lampeggia più rapidamente quando è in corso una copia da o sulla memoria.

        Rapido trasferimento dei dati con USB 2.0 ad alta velocità

        L'elevata velocità di trasferimento dei dati riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.

        Specifiche tecniche

        Manuali e documentazione

        Brochure commerciale localizzata

        • PDF file, 146.2 kB
        • 20 July 2026

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