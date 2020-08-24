Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FM16FD70V/00
Piccolo e leggero da usare ovunque sei
Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità USB flash Snow edition di Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.
16 GB
Snow Edition 2.0
Confezione da 5
L'elevata velocità di trasferimento dei dati riduce sensibilmente i tempi di attesa per la copia di file multimediali di grandi dimensioni da o sull'hard disk del computer.
Scegli il tuo colore alla moda: rosa pastello, viola, verde assenzio o blu elettrico per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento
Scegli il tuo colore alla moda: giallo canarino, rosa pastello, viola, verde assenzio, blu elettrico o arancione tramonto per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento