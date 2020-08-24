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        Fuori produzione

        Unità flash USB

        FM12FD175E/00

        Estrema facilità d'uso, plug and play

        Dispositivo plug and play estremamente facile da utilizzare. L'unità flash USB MOTION edition di Philips rende l'archiviazione e la condivisione di file, foto e musica semplice ed economica.

        Vedi tutti i vantaggi

        Scambia i file in un attimo!

        Estrema facilità d'uso, plug and play

        • 128 GB

        • Motion Edition 3.2

        • confezione da 3 pezzi

        128 GB di capacità di memorizzazione per file di grandi dimensioni

        La capacità di 128 GB ti consentirà di scambiare, condividere e salvare, tramite la porta USB del PC o del portatile, file di grandi dimensioni o un maggior numero di file.

        Design colorato e alla moda

        Scegli il tuo colore alla moda: rosa pastello, viola, verde assenzio o blu elettrico per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento

        Chiave USB alla moda grazie al design colorato

        Scegli il tuo colore alla moda: giallo canarino, rosa pastello, viola, verde assenzio, blu elettrico o arancione tramonto per archiviare e condividere i tuoi dati senza tralasciare il divertimento

        Specifiche tecniche

        Manuali e documentazione

        Brochure commerciale localizzata

        • PDF file, 148.5 kB
        • 21 July 2026

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