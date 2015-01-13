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Fuori produzione
FC9321/09
Tecnologia PowerCyclone 4
Spazzola per pavimenti duri
La tecnologia PowerCyclone 4 offre aspirazione e prestazioni ottimizzate separando lo sporco dall'aria con un'unica azione. Assicura una pulizia perfetta, grazie a fasi dalla massima efficienza: 1) l'aria entra a grande velocità in PowerCyclone grazie alla presa d'aria lineare e liscia; 2) il condotto ricurvo fa accelerare l'aria durante il movimento verso l'alto nella camera ciclonica per separare la polvere.
La bocchetta per pavimenti duri assicura pulizia ottimale su tutti i pavimenti duri, in particolare su parquet e piastrelle. 1) Le speciali setole morbide proteggono i pavimenti dai graffi. 2) La disposizione delle setole morbide garantisce una migliore pulizia dalla polvere su tutti i pavimenti duri. 3) La bocchetta è leggera e dotata di ruote per la massima maneggevolezza su tutti i pavimenti.
Il contenitore della polvere è progettato in maniera ottimale per rimuovere la polvere senza disperderla. Grazie alla sua forma esclusiva e alla superficie liscia, la polvere viene raccolta da una parte del contenitore e scende in maniera omogenea nel cestino.
3.4
su 5
34
Recensioni
carabs
13/01/2015
Italia
potente e comodo da usare
pienamente in linea con le aspettative molto leggera
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9321/09 Aspirapolvere senza sacco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9321/09 Aspirapolvere senza sacco
AndreasT
24/07/2016
United Kingdom
Very good choice
The product is small in size, relatively light and very efficient! The sound coming from the wheels when you move it, is 0! while the dbs coming from it's function are not in the optimum level.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9321/09 Bagless vacuum cleaner
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9321/09 Bagless vacuum cleaner
Franck79
25/01/2019
France
il aspire à la propreté
Bonjour, voilà un compagnon contre la poussière idéal et d'un bon rapport qualité prix. ses brosses de bases son pratique et il à une bonne force d'aspiration il est mobile et son entretien avec ses Filtres lavables en fait un produit durable.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9321/09 Aspirateur sans sac
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9321/09 Aspirateur sans sac