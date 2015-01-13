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Fuori produzione

PowerPro CompactAspirapolvere senza sacco

FC9321/09

3.4
| (34) Recensioni
Prestazioni complete
Il nuovo Philips PowerPro Compact consente di ottenere prestazioni di pulizia superiori su tutti i pavimenti duri, grazie alla tecnologia PowerCyclone 4 e alla spazzola per superfici dure. Il contenitore della polvere è facile da rimuovere e impedisce la formazione di nuvole di polvere.
Vedi tutti i vantaggi

Minore consumo energetico

Prestazioni complete

  • Tecnologia PowerCyclone 4

  • Spazzola per pavimenti duri

La tecnologia PowerCyclone 4 separa la polvere e l'aria in una volta sola

La tecnologia PowerCyclone 4 separa la polvere e l'aria in una volta sola

La tecnologia PowerCyclone 4 offre aspirazione e prestazioni ottimizzate separando lo sporco dall'aria con un'unica azione. Assicura una pulizia perfetta, grazie a fasi dalla massima efficienza: 1) l'aria entra a grande velocità in PowerCyclone grazie alla presa d'aria lineare e liscia; 2) il condotto ricurvo fa accelerare l'aria durante il movimento verso l'alto nella camera ciclonica per separare la polvere.

Bocchetta per pulizia ottimale su tutti i pavimenti duri

Bocchetta per pulizia ottimale su tutti i pavimenti duri

La bocchetta per pavimenti duri assicura pulizia ottimale su tutti i pavimenti duri, in particolare su parquet e piastrelle. 1) Le speciali setole morbide proteggono i pavimenti dai graffi. 2) La disposizione delle setole morbide garantisce una migliore pulizia dalla polvere su tutti i pavimenti duri. 3) La bocchetta è leggera e dotata di ruote per la massima maneggevolezza su tutti i pavimenti.

Contenitore della polvere dal design avanzato per uno svuotamento semplice

Contenitore della polvere dal design avanzato per uno svuotamento semplice

Il contenitore della polvere è progettato in maniera ottimale per rimuovere la polvere senza disperderla. Grazie alla sua forma esclusiva e alla superficie liscia, la polvere viene raccolta da una parte del contenitore e scende in maniera omogenea nel cestino.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.4

su 5

34

Recensioni

13/01/2015

Italia

Italia

potente e comodo da usare

pienamente in linea con le aspettative molto leggera

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9321/09 Aspirapolvere senza sacco

Sì, consiglio questo prodotto

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24/07/2016

United Kingdom

United Kingdom

Very good choice

The product is small in size, relatively light and very efficient! The sound coming from the wheels when you move it, is 0! while the dbs coming from it's function are not in the optimum level.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9321/09 Bagless vacuum cleaner

Sì, consiglio questo prodotto

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25/01/2019

France

France

il aspire à la propreté

Bonjour, voilà un compagnon contre la poussière idéal et d'un bon rapport qualité prix. ses brosses de bases son pratique et il à une bonne force d'aspiration il est mobile et son entretien avec ses Filtres lavables en fait un produit durable.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9321/09 Aspirateur sans sac

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Compact FC9321/09 Aspirateur sans sac

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