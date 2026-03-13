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Manuali e documentazione

User Manual Philips StudioPower Vacuum cleaner with bag

  • PDF file, 27.2 MB
  • 13 March 2026

La versione Studio è ideale per chi desidera le prestazioni di un grande aspirapolvere in un apparecchio dalle dimensioni ridotte. Il nuovo motore HD ad alta efficienza utilizza il 30% di energia in meno, mantenendo una potenza di aspirazione di alto livello.

  • PDF file
  • 29 March 2026

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