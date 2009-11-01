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Fuori produzione

StudioAspirapolvere con sacco

FC9088/01

Massimo rispetto per l'ambiente

La versione Studio è ideale per chi desidera le prestazioni di un grande aspirapolvere in un apparecchio dalle dimensioni ridotte. Il nuovo motore HD ad alta efficienza utilizza il 30% di energia in meno, mantenendo una potenza di aspirazione di alto livello.

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Risparmia il 30% di energia con il motore HD ad alta efficienza*

Massimo rispetto per l'ambiente

  • EnergyCare

  • Per parquet

Il nuovo motore HD da 1250 Watt genera fino a 350 W di forza aspirante

Il nuovo motore HD da 1250 Watt genera fino a 350 W di forza aspirante

Motore ad alta efficacia da 1250 Watt HD (High Density, alta densità) con una potenza di aspirazione fino a 350 Watt, che consente di risparmiare il 30% di energia e di pulire sempre al meglio.

Impugnatura ComfortControl progettata secondo criteri ergonomici

Impugnatura ComfortControl progettata secondo criteri ergonomici

Questa impugnatura ergonomica consente di non affaticare il polso e di manovrare l'apparecchio con una sola mano senza sforzi, per una pulizia più semplice.

Due impugnature comode per una perfetta maneggevolezza

Due impugnature comode per una perfetta maneggevolezza

Questo aspirapolvere dispone di due maniglie da trasporto. Quando è sulle ruote, è presente una maniglia superiore per spostare agevolmente l'aspirapolvere senza piegarsi troppo. La seconda maniglia sulla parte anteriore dell'apparecchio consente di metterlo agevolmente in posizione verticale.

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto agli aspirapolvere Philips da 2000 Watt; misurazione interne di Philips, 2008.