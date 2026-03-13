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PowerLife Aspirapolvere con sacco
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Important Information Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag
User Manual Philips PowerLife Vacuum cleaner with bag
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Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Quando bisogna sostituire il filtro dell'aspirapolvere Philips?
Come controllare se il sacchetto per la polvere dell'aspirapolvere Philips è pieno
Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
Come si pulisce il filtro dell'aspirapolvere Philips?
PowerLifeFiltro di protezione del motore
PowerLifeFiltro di scarico
Adattatore universale
Sacco riutilizzabile per CompactGo
PowerLifeBocchetta per tutti i pavimenti
Bocchetta piccola nero corvino
Bocchetta a lancia
S-bagClassic Long Performance - Confezione convenienza
S-bagSacchetti antipolvere anti-allergia
Tubo telescopico
Spazzola Mini Turbo
Tubo flessibile
S-bagClassic Long Performance (confezione da 4)
L'aspirapolvere Philips non si accende
L'aspirapolvere Philips si surriscalda
Avverto delle scariche elettrostatiche quando utilizzo l'aspirapolvere Philips
Il vano porta-sacchetto dell'aspirapolvere è sporco
L'aspirapolvere Philips indica che il sacchetto per la polvere è pieno quando non lo è
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