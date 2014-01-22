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Fuori produzione

PowerLifeAspirapolvere con sacco

FC8452/01

4.7
| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Questione di potenza
Grazie al motore da 2000 W, con l'aspirapolvere Philips PowerLife FC8452/01 otterrai una pulizia ottimale su tutti i pavimenti.
Vedi tutti i vantaggi

Motore a 2000 Watt per risultati eccezionali

Questione di potenza

  • 2000 W

  • Potenza di aspirazione di 350 W

Motore da 2000 W che genera fino a 350 W di potenza di aspirazione

Motore da 2000 W che genera fino a 350 W di potenza di aspirazione

Il potente motore da 2000 W genera max. 350 W di forza aspirante per una pulizia senza pari.

S-bag da 3 litri per prestazioni durature

S-bag da 3 litri per prestazioni durature

L'ampia capacità del sacco Philips consente di cambiarlo meno frequentemente.

Raggiunge tutti gli angoli grazie all'impugnatura ergonomica extra lunga

Raggiunge tutti gli angoli grazie all'impugnatura ergonomica extra lunga

Questa impugnatura dalla forma ergonomica è facile da usare. Il design extra lungo consente di raggiungere i punti più lontani e pulire quelli più difficili con facilità.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

22/01/2014

Italia

Italia

finalmente un aspirapolvere potente ad un prezzo conveniente

ottimo aspirapolvere, molto efficiente e potente con un ottimo rapporto qualità prezzo. Di buon Design e buona fattura, facile utilizzo con un motore potente ed allo stesso tempo non eccessivamente rumoroso alla regolazione massima ed addirittura silezioso nelle altre regolazioni. Facilità d'uso e sostituzione del sacchetto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerLife FC8452/01 Aspirapolvere con sacco

Sì, consiglio questo prodotto

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01/09/2013

Italia

Italia

Questo prodotto è veramente eccellente

Sono contento di averlo acquistato e mi da delle ottime prestazioni.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerLife FC8452/01 Aspirapolvere con sacco

Sì, consiglio questo prodotto

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14/06/2013

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Grande potenza di aspirazione. Molto comoda la possibilità di avere sul tubo telescopico i due accessori. Compatibilità del sacco S-bag con gli altri aspirapolveri Philips. Migliorabile la funzionalità delle ruote: per far passare l'aspirapolvere sopra il cavo bisogna tirarlo con una certa forza. Ma è stabile e non si ribalta.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PowerLife FC8452/01 Aspirapolvere con sacco

Sì, consiglio questo prodotto

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