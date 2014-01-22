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Fuori produzione
2000 W
Potenza di aspirazione di 350 W
Il potente motore da 2000 W genera max. 350 W di forza aspirante per una pulizia senza pari.
L'ampia capacità del sacco Philips consente di cambiarlo meno frequentemente.
Questa impugnatura dalla forma ergonomica è facile da usare. Il design extra lungo consente di raggiungere i punti più lontani e pulire quelli più difficili con facilità.
4.7
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
mgrover
22/01/2014
Italia
finalmente un aspirapolvere potente ad un prezzo conveniente
ottimo aspirapolvere, molto efficiente e potente con un ottimo rapporto qualità prezzo. Di buon Design e buona fattura, facile utilizzo con un motore potente ed allo stesso tempo non eccessivamente rumoroso alla regolazione massima ed addirittura silezioso nelle altre regolazioni. Facilità d'uso e sostituzione del sacchetto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerLife FC8452/01 Aspirapolvere con sacco
Sì, consiglio questo prodotto
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Viteresa
01/09/2013
Italia
Questo prodotto è veramente eccellente
Sono contento di averlo acquistato e mi da delle ottime prestazioni.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerLife FC8452/01 Aspirapolvere con sacco
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Azzurra206
14/06/2013
Italia
Ottimo prodotto
Grande potenza di aspirazione. Molto comoda la possibilità di avere sul tubo telescopico i due accessori. Compatibilità del sacco S-bag con gli altri aspirapolveri Philips. Migliorabile la funzionalità delle ruote: per far passare l'aspirapolvere sopra il cavo bisogna tirarlo con una certa forza. Ma è stabile e non si ribalta.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PowerLife FC8452/01 Aspirapolvere con sacco
Sì, consiglio questo prodotto
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