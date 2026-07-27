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Garanzia di 2 anni
FC8244/09
900 W
Cattura il 99,9% della polvere*
Leggero e compatto
Il motore ad alta efficienza da 900 W offre un'elevata potenza di aspirazione per risultati di pulizia ottimali.
La spazzola ad alte prestazioni e la potenza di aspirazione elevata consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili*.
Il design compatto e leggero consente di riporre e trasportare l'aspirapolvere in modo semplice.
Recensioni
Cattura il 99,9% della polvere su pavimenti duri con fessure (IEC62885-2).