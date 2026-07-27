ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
  • Risultati eccellenti su tutti i pavimenti

Serie 2000Aspirapolvere con sacco

FC8244/09

Risultati eccellenti su tutti i pavimenti
L'aspirapolvere Philips PowerGo offre prestazioni di pulizia ottimali con un motore efficiente in termini energetici. Mantieni l'aria di casa tua pulita e salutare grazie al nostro filtro antiallergenico che intrappola oltre il 99,9% delle particelle nocive.
Vedi tutti i vantaggi

Con filtro antiallergeni che cattura polveri sottili e allergeni

Risultati eccellenti su tutti i pavimenti

  • 900 W

  • Cattura il 99,9% della polvere*

  • Leggero e compatto

Motore da 900W, aspirazione potente

Motore da 900W, aspirazione potente

Il motore ad alta efficienza da 900 W offre un'elevata potenza di aspirazione per risultati di pulizia ottimali.

Cattura il 99,9% della polvere* per risultati di pulizia ottimali

Cattura il 99,9% della polvere* per risultati di pulizia ottimali

La spazzola ad alte prestazioni e la potenza di aspirazione elevata consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili*.

Leggero e compatto per un facile trasporto

Leggero e compatto per un facile trasporto

Il design compatto e leggero consente di riporre e trasportare l'aspirapolvere in modo semplice.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Cattura il 99,9% della polvere su pavimenti duri con fessure (IEC62885-2).