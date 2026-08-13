Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
FC8083/01
1400 W
3 accessori
Questa impugnatura dalla forma ergonomica è facile da usare. Il design extra lungo consente di raggiungere i punti più lontani e pulire quelli più difficili con facilità.
Maniglia extra per un facile trasporto grazie alla funzione avvolgicavo.
Prestazioni eccellenti su tutti i tipi di pavimento. È possibile regolare facilmente la spazzola tramite il pedale, utilizzando le spazzole protettive sul pavimento duro e la piastra liscia per la pulizia del tappeto. Indipendentemente dal tipo di superficie, potrai sempre usufruire di una pulizia accurata e delicata.
Recensioni