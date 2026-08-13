Spazzola per pavimenti morbidi e duri per una pulizia accurata

Prestazioni eccellenti su tutti i tipi di pavimento. È possibile regolare facilmente la spazzola tramite il pedale, utilizzando le spazzole protettive sul pavimento duro e la piastra liscia per la pulizia del tappeto. Indipendentemente dal tipo di superficie, potrai sempre usufruire di una pulizia accurata e delicata.