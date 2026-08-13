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EasySpeedAspirapolvere con sacco

FC8083/01

Piccola ma potente
L'aspirapolvere compatta di Philips per una pulizia a fondo. Facile da riporre, trasportare e manovrare grazie al peso e alle dimensioni ridotti. Sperimentate la libertà di movimento, con risultati di pulizia eccellenti.
Vedi tutti i vantaggi

Aspirapolvere compatta

Piccola ma potente

  • 1400 W

  • 3 accessori

Raggiunge tutti gli angoli grazie all'impugnatura ergonomica extra lunga

Raggiunge tutti gli angoli grazie all'impugnatura ergonomica extra lunga

Questa impugnatura dalla forma ergonomica è facile da usare. Il design extra lungo consente di raggiungere i punti più lontani e pulire quelli più difficili con facilità.

Maniglia extra per un facile trasporto grazie alla funzione avvolgicavo

Maniglia extra per un facile trasporto grazie alla funzione avvolgicavo

Maniglia extra per un facile trasporto grazie alla funzione avvolgicavo.

Spazzola per pavimenti morbidi e duri per una pulizia accurata

Spazzola per pavimenti morbidi e duri per una pulizia accurata

Prestazioni eccellenti su tutti i tipi di pavimento. È possibile regolare facilmente la spazzola tramite il pedale, utilizzando le spazzole protettive sul pavimento duro e la piastra liscia per la pulizia del tappeto. Indipendentemente dal tipo di superficie, potrai sempre usufruire di una pulizia accurata e delicata.

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