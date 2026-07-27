ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Una pulizia senza fili ultra rapida*
  • Una pulizia senza fili ultra rapida*
  • Una pulizia senza fili ultra rapida*
  • Una pulizia senza fili ultra rapida*
  • Una pulizia senza fili ultra rapida*
  • Una pulizia senza fili ultra rapida*
  • Una pulizia senza fili ultra rapida*
  • Una pulizia senza fili ultra rapida*
  • Una pulizia senza fili ultra rapida*
  • Una pulizia senza fili ultra rapida*
  • Una pulizia senza fili ultra rapida*
  • Una pulizia senza fili ultra rapida*
  • Una pulizia senza fili ultra rapida*
  • Una pulizia senza fili ultra rapida*
  • Una pulizia senza fili ultra rapida*
  • Una pulizia senza fili ultra rapida*

Fuori produzione

SpeedPro MaxAspirapolvere senza fili

FC6812/01

Una pulizia senza fili ultra rapida*
La rivoluzionaria SpeedPro Max con spazzola aspirante a 360° raccoglie una maggiore quantità di polvere a ogni passata, sia in avanti che all'indietro e persino lungo pareti e mobili. Pulisci meglio in minor tempo, sia sui pavimenti duri che sui tappeti.
Vedi tutti i vantaggi

con spazzola aspirante a 360°

Una pulizia senza fili ultra rapida*

  • 2 in 1: Aspirapolvere/Aspirabriciole

  • 18 V, fino a 45 minuti di autonomia

  • 2 in 1: scopa elettrica/aspirabriciole

Spazzola di aspiraz. a 360° che cattura polvere e sporco da tutte le direzioni

Spazzola di aspiraz. a 360° che cattura polvere e sporco da tutte le direzioni

Spazzola di aspirazione a 360° che cattura la polvere e lo sporco più velocemente ad ogni passata, anche all'indietro e a bordo parete, ottimizzando ogni movimento.

Il motore PowerBlade crea un potente flusso d'aria (>1000°l/min)

Il motore PowerBlade crea un potente flusso d'aria (>1000°l/min)

Il motore digitale PowerBlade è progettato per creare un flusso d'aria potente come mai prima d'ora (>1000 l/min) che consente un'aspirazione della spazzola a 360°. Registrati su Philips.com entro 3 mesi dall'acquisto e usufruisci di una garanzia sul motore di 5 anni gratuita!

PowerCyclone 8, la nostra più potente tecnologia senza sacco

PowerCyclone 8, la nostra più potente tecnologia senza sacco

Tecnologia PowerCyclone 8, la nostra migliore tecnologia di aspirapolvere senza sacco ora in una scopa elettrica senza filo, per un'aspirazione più potente più a lungo.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Test effettuato in comparazione alle 10 scope elettriche senza filo più vendute con prezzo superiore a 300 € in Germania, nel 2017. È stato utilizzato il test di pulizia dello sporco grossolano su pavimenti duri sviluppato da Philips in conformità allo standard internazionale IEC60312-1. Gennaio 2018.