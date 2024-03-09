ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
  • Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti

Fuori produzione

PowerPro DuoImpugnatura 2-in-1

FC6167/01

1
| (1) Recensione
Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti
Il nuovo Philips PowerPro Duo offre risultati di pulizia ottimali su pavimenti duri e tappeti. La tecnologia PowerCyclone mantiene elevata la potenza di aspirazione, garantendo prestazioni eccellenti, mentre la spazzola TriActive turbo cattura più polvere e lanugine in una sola passata.
Vedi tutti i vantaggi

Dotato di PowerCyclone e spazzola TriActive turbo

Risultati di pulizia ottimali su tutti i pavimenti

  • Senza filo

  • Senza sacco

  • 18 V

  • 2 accessori

Tecnologia PowerCyclone per le massime prestazioni

Tecnologia PowerCyclone per le massime prestazioni

La tecnologia PowerCyclone assicura risultati di pulizia ottimali con una sola passata nel seguente modo: 1) L'aria entra rapidamente nel sistema PowerCyclone grazie alla presa d'aria dritta e con superficie liscia. 2) Il condotto dell'aria ricurvo accelera rapidamente il passaggio dell'aria nella camera ciclonica per separare la polvere dall'aria.

Spazzola turbo TriActive per prestazioni elevate sui tappeti

Spazzola turbo TriActive per prestazioni elevate sui tappeti

La spazzola turbo TriActive offre prestazioni di pulizia eccellenti su pavimenti duri e tappeti. La spazzola motorizzata e il flusso d'aria ottimizzato aspirano la sporcizia e la lanugine in una sola passata.

Potenti batterie agli ioni di litio da 18 V per una lunga durata

Potenti batterie agli ioni di litio da 18 V per una lunga durata

Le potenti batterie agli ioni di litio da 18V hanno una potenza più duratura rispetto alle batterie standard. Le batterie agli ioni di litio sono anche molto leggere, per offrirti un'esperienza di pulizia più agevole.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

1.0

su 5

1

Recensione

5
4
3
2

09/03/2024

Portugal

Portugal

Boas carateristica como aspirador

Recomendo que nao seja comprado um vez que por ex ter partido os fechos da cx de recolha lhe e dito por os vendedores da marca e por a propria masca que nao tem pecas de substituicao, pondo ate em duvida se sera o unico artigo em que isto sucede.

Contro

As descritas a tras

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1

Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Testato internamente da Philips. rispetto a un modello FC8455 / fc8456.