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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FC6167/01
Senza filo
Senza sacco
18 V
2 accessori
La tecnologia PowerCyclone assicura risultati di pulizia ottimali con una sola passata nel seguente modo: 1) L'aria entra rapidamente nel sistema PowerCyclone grazie alla presa d'aria dritta e con superficie liscia. 2) Il condotto dell'aria ricurvo accelera rapidamente il passaggio dell'aria nella camera ciclonica per separare la polvere dall'aria.
La spazzola turbo TriActive offre prestazioni di pulizia eccellenti su pavimenti duri e tappeti. La spazzola motorizzata e il flusso d'aria ottimizzato aspirano la sporcizia e la lanugine in una sola passata.
Le potenti batterie agli ioni di litio da 18V hanno una potenza più duratura rispetto alle batterie standard. Le batterie agli ioni di litio sono anche molto leggere, per offrirti un'esperienza di pulizia più agevole.
1.0
su 5
1
Recensione
09/03/2024
Portugal
Boas carateristica como aspirador
Recomendo que nao seja comprado um vez que por ex ter partido os fechos da cx de recolha lhe e dito por os vendedores da marca e por a propria masca que nao tem pecas de substituicao, pondo ate em duvida se sera o unico artigo em que isto sucede.
Contro
As descritas a tras
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1
Questa revisione è stata effettuata per PowerPro Duo FC6167/01 Aspirador com cabo 2 em 1
Testato internamente da Philips. rispetto a un modello FC8455 / fc8456.