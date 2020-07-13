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Fuori produzione
FC6150/01
Rimuove polvere e sporcizia visibili.
L'aspirabriciole Philips rende la pulizia quotidiana rapida e semplice. È dotato di batterie ricaricabili per la massima mobilità, mentre gli accessori inclusi ti consentono di pulire le superfici delicate e di raggiungere i punti più difficili.
3,6 V
Bianco
2 accessori
Il sistema di filtraggio a due stadi fa in modo che la polvere, una volta catturata, non possa fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior parte della sporcizia, mentre il secondo trattiene le particelle di polvere più fini.
Le batterie NiMH dell'aspirabriciole garantiscono una potenza duratura nel tempo rispetto ad altre batterie che sono caratterizzate dall'effetto memoria.
Grazie alle batterie ricaricabili, potrai pulire ovunque senza avere bisogno di una presa di corrente.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
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2.5
su 5
11
Recensioni
O.A.
13/07/2020
Nederland
Philips MiniVac Kruimelzuiger FC6150/01 3,6 V Wit
Prima , handig krachtig product, makkelijk te gebruiken en efficient.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per FC6150/01 MiniVac kruimelzuiger
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Vlijtig
02/06/2020
Nederland
Prima kruimeldief
Simpel te hanteren kruimeldief voor kruimels, schilfers, haren en stof. Prijs/kwaliteitverhouding prima, vergeleken met andere kruimeldieven met hetzelfde vermogen.
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cagr
24/10/2016
Sverige
Compratore verificato
Helt ok att ha i bilen!
Gör det den ska för det priset och prestanda, använder den i bilen och det fungerar.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MiniVac FC6150/01 Handdammsugare
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