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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FC6148/01
Batteria (al litio) da 10,8V
Ciclonico senza sacco
Spazzola e bocchetta a lancia
Eco
Le batterie agli ioni di litio (Li-Ion) dell'aspirabriciole Philips garantiscono maggiore durata di funzionamento rispetto alle tradizionali batterie al nichel cadmio (NiCd). Inoltre sono molto leggere e rendono il lavoro di pulizia più facile.
Il flusso d'aria ciclonico senza sacchetto cattura lo sporco all'interno per la massima potenza di aspirazione e una pulizia duratura. Inoltre, il sistema di filtro a due livelli intrappola lo sporco impedendogli di fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior parte dello sporco mentre il secondo filtro cattura le particelle di polvere più piccole.
Il supporto per la ricarica dell'aspirabriciole dispone sia di una spazzola che di una bocchetta. La spazzola consente di non danneggiare oggetti delicati durante la pulizia, mentre la bocchetta consente di raggiungere i punti difficili.
Recensioni
rispetto al precedente modello Philips FC6050. Test interno Philips Consumer Lifestyle 2007.