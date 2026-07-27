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  • Massimo rispetto per l'ambiente
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Fuori produzione

MiniVacAspirabriciole

FC6148/01

Massimo rispetto per l'ambiente
L'aspirabriciole Philips MiniVac EnergyCare da 10,8V è leggero e potente ed è dotato di una batteria agli ioni di litio più duratura. L'efficace sistema di ricarica non utilizza più energia quando le batterie sono cariche in modo da evitare sprechi inutili.
Vedi tutti i vantaggi

Risparmio energetico fino al 70% grazie all'efficace sistema di carica*

Massimo rispetto per l'ambiente

  • Batteria (al litio) da 10,8V

  • Ciclonico senza sacco

  • Spazzola e bocchetta a lancia

  • Eco

Batterie ioni litio durature e leggere

Batterie ioni litio durature e leggere

Le batterie agli ioni di litio (Li-Ion) dell'aspirabriciole Philips garantiscono maggiore durata di funzionamento rispetto alle tradizionali batterie al nichel cadmio (NiCd). Inoltre sono molto leggere e rendono il lavoro di pulizia più facile.

Flusso d'aria ciclonico senza sacco a 2 stadi per un filtraggio ottimale

Flusso d'aria ciclonico senza sacco a 2 stadi per un filtraggio ottimale

Il flusso d'aria ciclonico senza sacchetto cattura lo sporco all'interno per la massima potenza di aspirazione e una pulizia duratura. Inoltre, il sistema di filtro a due livelli intrappola lo sporco impedendogli di fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior parte dello sporco mentre il secondo filtro cattura le particelle di polvere più piccole.

Supporto per ricarica con spazzolina e accessorio zone difficili

Supporto per ricarica con spazzolina e accessorio zone difficili

Il supporto per la ricarica dell'aspirabriciole dispone sia di una spazzola che di una bocchetta. La spazzola consente di non danneggiare oggetti delicati durante la pulizia, mentre la bocchetta consente di raggiungere i punti difficili.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. rispetto al precedente modello Philips FC6050. Test interno Philips Consumer Lifestyle 2007.