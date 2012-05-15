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Fuori produzione

MiniVacAspirabriciole

FC6144/01

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Potente aspirabriciole per una pulizia migliore

Scopri risultati di pulizia superiori con il potente aspirabriciole Philips da 7,2 V. Il flusso ciclonico senza sacchetto e il sistema di filtraggio a 2 stadi garantisce prestazioni durature, mentre la bocchetta aerodinamica assicura una pulizia più efficace.

Vedi tutti i vantaggi

Flusso d'aria ciclonico senza sacco e bocchetta aerodinamica

Potente aspirabriciole per una pulizia migliore

  • Batteria da 7,2 V

  • Ciclonico senza sacco

  • Spazzola e accessorio zone difficili

Bocchetta sganciabile con un clic per una pulizia semplice

Bocchetta sganciabile con un clic per una pulizia semplice

L'aspirabriciole Philips MiniVac è facile da svuotare e può essere pulita in modo igienico. L'aspirabriciole Philips MiniVac è dotata di una bocchetta facile da rimuovere, in modo da poterla pulire senza mai entrare a contatto con lo sporco.

Caricatore compatto da parete/tavolo

Caricatore compatto da parete/tavolo

L'aspirabriciole Philips può essere riposto sul pratico caricatore, con montaggio a parete o su tavolo. In questo modo, grazie alla sua potente batteria ricaricabile, sarà sempre pronto all'uso.

Flusso d'aria ciclonico senza sacco a 2 stadi per un filtraggio ottimale

Flusso d'aria ciclonico senza sacco a 2 stadi per un filtraggio ottimale

Il flusso d'aria ciclonico senza sacchetto cattura lo sporco all'interno per la massima potenza di aspirazione e una pulizia duratura. Inoltre, il sistema di filtro a due livelli intrappola lo sporco impedendogli di fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior parte dello sporco mentre il secondo filtro cattura le particelle di polvere più piccole.

Specifiche tecniche

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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1

15/05/2012

Italia

Italia

Un ottimo prodotto, molto più di un aspirabriciole

Ho avuto altri aspirabriciole ma nessuno aveva minimamente la potenza di questo Philips, ha becchucci diversi per usarlo con una spazzolina o con una bocca più piccola ed è talmente potente da aspirare insetti senza lasciare scampo. In più ha una batteria che dura davvero tanto, lo metto sotto carica un paio di volte al mese pur usandolo giornalmente più volte. Unico neo la base di ricarica, a volte fa falso contatto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per MiniVac FC6144/01 Aspirabriciole

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