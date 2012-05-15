Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
Scopri risultati di pulizia superiori con il potente aspirabriciole Philips da 7,2 V. Il flusso ciclonico senza sacchetto e il sistema di filtraggio a 2 stadi garantisce prestazioni durature, mentre la bocchetta aerodinamica assicura una pulizia più efficace.
Batteria da 7,2 V
Ciclonico senza sacco
Spazzola e accessorio zone difficili
L'aspirabriciole Philips MiniVac è facile da svuotare e può essere pulita in modo igienico. L'aspirabriciole Philips MiniVac è dotata di una bocchetta facile da rimuovere, in modo da poterla pulire senza mai entrare a contatto con lo sporco.
L'aspirabriciole Philips può essere riposto sul pratico caricatore, con montaggio a parete o su tavolo. In questo modo, grazie alla sua potente batteria ricaricabile, sarà sempre pronto all'uso.
Il flusso d'aria ciclonico senza sacchetto cattura lo sporco all'interno per la massima potenza di aspirazione e una pulizia duratura. Inoltre, il sistema di filtro a due livelli intrappola lo sporco impedendogli di fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior parte dello sporco mentre il secondo filtro cattura le particelle di polvere più piccole.
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
cyborgdk
15/05/2012
Italia
Un ottimo prodotto, molto più di un aspirabriciole
Ho avuto altri aspirabriciole ma nessuno aveva minimamente la potenza di questo Philips, ha becchucci diversi per usarlo con una spazzolina o con una bocca più piccola ed è talmente potente da aspirare insetti senza lasciare scampo. In più ha una batteria che dura davvero tanto, lo metto sotto carica un paio di volte al mese pur usandolo giornalmente più volte. Unico neo la base di ricarica, a volte fa falso contatto.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MiniVac FC6144/01 Aspirabriciole
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per MiniVac FC6144/01 Aspirabriciole