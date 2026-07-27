Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FC6142/01
Batteria da 4,8 V
Ciclonico senza sacco
Acc. zone difficili, spazzola, liquidi
Wet & Dry
L'aspirabriciole Philips può essere riposto sul pratico caricatore, con montaggio a parete o su tavolo. In questo modo, grazie alla sua potente batteria ricaricabile, sarà sempre pronto all'uso.
Il flusso d'aria ciclonico senza sacchetto cattura lo sporco all'interno per la massima potenza di aspirazione e una pulizia duratura. Inoltre, il sistema di filtro a due livelli intrappola lo sporco impedendogli di fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior parte dello sporco mentre il secondo filtro cattura le particelle di polvere più piccole.
Il design aerodinamico della bocchetta del Philips MiniVac è stato creato per assicurare una raccolta ottimale della polvere anche con le particelle di polvere più piccole. La forma ergonomica della bocchetta aiuta a pulire anche le zone più difficili da raggiungere.
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