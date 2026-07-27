ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
  • Potente aspirabriciole per una pulizia migliore

Fuori produzione

MiniVacAspirabriciole

FC6142/01

Potente aspirabriciole per una pulizia migliore
Scopri risultati di pulizia superiori con il potente aspirabriciole Philips MiniVac Wet&Dry da 4,8 V. Consente di rimuovere agevolmente le sostanze liquide e lo sporco ostinato grazie al sistema lava-asciuga, mentre il design aerodinamico della bocchetta assicura una pulizia più efficace.
Vedi tutti i vantaggi

Sistema Wet & Dry e bocchetta aerodinamica

Potente aspirabriciole per una pulizia migliore

  • Batteria da 4,8 V

  • Ciclonico senza sacco

  • Acc. zone difficili, spazzola, liquidi

  • Wet & Dry

Caricatore compatto da parete/tavolo

Caricatore compatto da parete/tavolo

L'aspirabriciole Philips può essere riposto sul pratico caricatore, con montaggio a parete o su tavolo. In questo modo, grazie alla sua potente batteria ricaricabile, sarà sempre pronto all'uso.

Flusso d'aria ciclonico senza sacco a 2 stadi per un filtraggio ottimale

Flusso d'aria ciclonico senza sacco a 2 stadi per un filtraggio ottimale

Il flusso d'aria ciclonico senza sacchetto cattura lo sporco all'interno per la massima potenza di aspirazione e una pulizia duratura. Inoltre, il sistema di filtro a due livelli intrappola lo sporco impedendogli di fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior parte dello sporco mentre il secondo filtro cattura le particelle di polvere più piccole.

Design aerodinamico della bocchetta per aspirare al meglio la polvere

Il design aerodinamico della bocchetta del Philips MiniVac è stato creato per assicurare una raccolta ottimale della polvere anche con le particelle di polvere più piccole. La forma ergonomica della bocchetta aiuta a pulire anche le zone più difficili da raggiungere.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee