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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
FC6140/01
Batteria da 3,6 V
Ciclonico senza sacco
Spazzola e accessorio zone difficili
Il design aerodinamico della bocchetta del Philips MiniVac è stato creato per assicurare una raccolta ottimale della polvere anche con le particelle di polvere più piccole. La forma ergonomica della bocchetta aiuta a pulire anche le zone più difficili da raggiungere.
Il flusso d'aria ciclonico senza sacchetto cattura lo sporco all'interno per la massima potenza di aspirazione e una pulizia duratura. Inoltre, il sistema di filtro a due livelli intrappola lo sporco impedendogli di fuoriuscire. Il primo filtro blocca la maggior parte dello sporco mentre il secondo filtro cattura le particelle di polvere più piccole.
Le potenti batterie a lunga durata al nichel idruro metallico (NiMH) di Philips MiniVac non sono soggette all'effetto memoria. Questo effetto limita nel tempo la capacità delle batterie, riducendone la durata di funzionamento. L'aspirabriciole con batterie NiMH, quindi, ha una durata superiore rispetto ad apparecchi analoghi dotati delle normali batterie al nichel cadmio (NiCd) che presentano il cosiddetto effetto memoria.
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