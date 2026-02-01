Termini di ricerca
Carrello
Al momento non ci sono articoli nel carrello.
EP8757/20
Come al bar, direttamente a casa tua
Goditi tutto il piacere del caffè a casa tua con Philips Café Aromis. Oltre 50 bevande tra cui scegliere, dall'espresso al caffè freddo, preparate con più chicchi*, per un caffè dal gusto simile a quello del bar. Realizza una deliziosa schiuma vellutata, sia calda che fredda, con LatteGo Pro e pulisci il dispositivo in soli 10 secondi sciacquandolo sotto l'acqua corrente.Scopri tutti i vantaggi
Se hai diritto all'esenzione IVA sui dispositivi medici, puoi usufruirne su questo prodotto. L'importo dell'IVA verrà detratto dal prezzo indicato sopra. Visualizza i dettagli completi nel tuo carrello.
Macchina da caffè completamente automatica Philips
totale
recurring payment
Il segreto di un caffè intenso come quello del bar? La nostra tecnologia BrewExtract dosa e pressa più chicchi* in ogni preparazione per creare quell'inconfondibile gusto da bar con la tua macchina da caffè. Vuoi renderlo incredibilmente perfetto? Regola l'erogazione selezionando uno dei 7 livelli di intensità.
Per un caffè dal gusto simile a quello del bar, non può mancare una schiuma di latte vellutata, sia calda che fredda. Ed è qui che entra in gioco LatteGo Pro. Dal cappuccino al latte freddo, il nostro sistema del latte offre risultati di qualità da bar utilizzando sia latte vaccino che alternative vegetali. È lavabile in lavastoviglie e, non avendo tubi, puoi pulirlo in 10 secondi sciacquandolo sotto l'acqua corrente. Prova una schiuma di livello superiore con LatteGo Pro: l'innovativo sistema del latte per le nostre macchine da caffè.
Scopri oltre 50 ricette a base di caffè caldo o freddo, da un intenso caffè espresso a rinfrescanti bevande fredde. Questa macchina da caffè è la soluzione perfetta per le famiglie e i veri appassionati che desiderano una varietà da bar direttamente a casa.
Pulisci LatteGo Pro in soli 10 secondi sciacquandolo sotto l'acqua corrente o mettendolo in lavastoviglie. L'unità di erogazione può essere pulita sotto il rubinetto. Quando è il momento di eseguire un programma di pulizia, come la decalcificazione, la macchina ti guiderà attraverso il processo.
L'intuitivo display touch TFT da 4,3" garantisce una preparazione senza sforzi grazie alla funzione di erogazione one-touch e i profili utente personalizzati. I comandi semplici consentono a ogni membro della famiglia di gustare caffè di alta qualità direttamente a casa.
Ti presentiamo Assistente barista, un alleato indispensabile pensato per aiutarti nella preparazione del caffè, ogni giorno. Puoi utilizzarlo sulla macchina o nell'app HomeID. Chatta e comunica quali chicchi stai utilizzando e il programma regolerà automaticamente le impostazioni di erogazione in modo da ottenere la migliore estrazione possibile dai tuoi chicchi. Con Assistente barista, puoi regolare intensità, volume o temperatura in base ai tuoi gusti, anche quando prepari il caffè da remoto. È sempre al tuo servizio, così potrai goderti un caffè dal gusto simile a quello del bar direttamente a casa tua.
Prova un rinfrescante caffè freddo con la semplice pressione di un pulsante: ben equilibrato e delicato, pronto su richiesta.
La nostra tecnologia brevettata SilentBrew riduce i rumori emessi dalla macchina, così potrai goderti pienamente la tua routine di preparazione del caffè. Grazie alla schermatura acustica e alla macinatura silenziosa, le nostre macchine producono il 40% di rumore in meno rispetto ai modelli precedenti e sono dotate della certificazione Quiet Mark.
Per un caffè dal gusto simile a quello del bar, è fondamentale partire da chicchi appena macinati. Aggiungi i tuoi chicchi preferiti, seleziona la ricetta e lascia che il macinacaffè integrato sprigioni quell'aroma irresistibile. Regola le dimensioni di macinatura utilizzando una delle 12 impostazioni, da fine a grossolana.
Gusto ancora più intenso e per nulla amaro, grazie alla nostra funzione di dose extra. Puoi aggiungerla a tutte le nostre ricette a base di caffè, tranne quando usi la funzione pre-macinatura.
Utilizza la modalità Eco per ridurre il consumo di acqua ed energia, senza compromettere la qualità del caffè. La nostra Philips Café Aromis consente di regolare l'intensità delle luci principali e della tazza prima del tempo predefinito, di utilizzare meno acqua durante il risciacquo, di passare più rapidamente alla modalità standby o di diminuire la luminosità.
Prepara fino a 5000 tazze senza dover decalcificare con il filtro AquaClean. Purifica l'acqua prima di iniziare la preparazione del caffè per un gusto più saporito.
Ottieni consigli, ricette e assistenza direttamente tramite l'app HomeID: il tuo barista digitale pronto a seguirti in ogni fase del tuo viaggio.
La macchina da caffè Philips Café Aromis, dotata di macinacaffè e sistema del latte, non solo prepara un caffè delizioso, ma valorizza anche la tua cucina. Con un mix di finiture eleganti, curve morbide e display intuitivo, è in grado di aggiungere un inconfondibile tocco europeo alla tua casa.
Grazie alla generosa capacità di 1,9L del serbatoio dell'acqua, potrai erogare molte più tazze di caffè senza dover riempire costantemente il serbatoio. Potrai preparare una tazza dopo l'altra per l'intera famiglia e i tuoi ospiti.
Specifiche generali
Specifiche tecniche
Funzionalità di sicurezza
Peso e dimensioni
Compatibilità
Durata
Paese di origine
Efficienza energetica
You are about to visit a Philips global content pageContinue
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.