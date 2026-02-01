Schiuma di latte vellutata, per tutte le tue bevande a base di caffè preferite

Per un caffè dal gusto simile a quello del bar, non può mancare una schiuma di latte vellutata, sia calda che fredda. Ed è qui che entra in gioco LatteGo Pro. Dal cappuccino al latte freddo, il nostro sistema del latte offre risultati di qualità da bar utilizzando sia latte vaccino che alternative vegetali. È lavabile in lavastoviglie e, non avendo tubi, puoi pulirlo in 10 secondi sciacquandolo sotto l'acqua corrente. Prova una schiuma di livello superiore con LatteGo Pro: l'innovativo sistema del latte per le nostre macchine da caffè.