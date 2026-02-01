Termini di ricerca

      Café Aromis Serie 8000 Macchina da caffè completamente automatica Philips

      EP8757/20

      Come al bar, direttamente a casa tua

      Goditi tutto il piacere del caffè a casa tua con Philips Café Aromis. Oltre 50 bevande tra cui scegliere, dall'espresso al caffè freddo, preparate con più chicchi*, per un caffè dal gusto simile a quello del bar. Realizza una deliziosa schiuma vellutata, sia calda che fredda, con LatteGo Pro e pulisci il dispositivo in soli 10 secondi sciacquandolo sotto l'acqua corrente.

      Come al bar, direttamente a casa tua

      L'intensità che ami, dall'espresso al caffè freddo

      • Caffè di qualità da bar con la tecnologia BrewExtract
      • Schiuma di latte vellutata con LatteGo Pro
      • Oltre 50 bevande calde e fredde per ogni occasione
      • Pulizia facile e pratica
      • Display intuitivo, facile da usare
      Più chicchi, più gusto

      Più chicchi, più gusto

      Il segreto di un caffè intenso come quello del bar? La nostra tecnologia BrewExtract dosa e pressa più chicchi* in ogni preparazione per creare quell'inconfondibile gusto da bar con la tua macchina da caffè. Vuoi renderlo incredibilmente perfetto? Regola l'erogazione selezionando uno dei 7 livelli di intensità.

      Schiuma di latte vellutata, per tutte le tue bevande a base di caffè preferite

      Schiuma di latte vellutata, per tutte le tue bevande a base di caffè preferite

      Per un caffè dal gusto simile a quello del bar, non può mancare una schiuma di latte vellutata, sia calda che fredda. Ed è qui che entra in gioco LatteGo Pro. Dal cappuccino al latte freddo, il nostro sistema del latte offre risultati di qualità da bar utilizzando sia latte vaccino che alternative vegetali. È lavabile in lavastoviglie e, non avendo tubi, puoi pulirlo in 10 secondi sciacquandolo sotto l'acqua corrente. Prova una schiuma di livello superiore con LatteGo Pro: l'innovativo sistema del latte per le nostre macchine da caffè.

      Oltre 50 bevande calde e fredde per ogni occasione

      Oltre 50 bevande calde e fredde per ogni occasione

      Scopri oltre 50 ricette a base di caffè caldo o freddo, da un intenso caffè espresso a rinfrescanti bevande fredde. Questa macchina da caffè è la soluzione perfetta per le famiglie e i veri appassionati che desiderano una varietà da bar direttamente a casa.

      Tutti il piacere del caffè, minima pulizia

      Tutti il piacere del caffè, minima pulizia

      Pulisci LatteGo Pro in soli 10 secondi sciacquandolo sotto l'acqua corrente o mettendolo in lavastoviglie. L'unità di erogazione può essere pulita sotto il rubinetto. Quando è il momento di eseguire un programma di pulizia, come la decalcificazione, la macchina ti guiderà attraverso il processo.

      Il tuo caffè preferito premendo un solo pulsante.

      Il tuo caffè preferito premendo un solo pulsante.

      L'intuitivo display touch TFT da 4,3" garantisce una preparazione senza sforzi grazie alla funzione di erogazione one-touch e i profili utente personalizzati. I comandi semplici consentono a ogni membro della famiglia di gustare caffè di alta qualità direttamente a casa.

      Il Barista a casa tua

      Il Barista a casa tua

      Ti presentiamo Assistente barista, un alleato indispensabile pensato per aiutarti nella preparazione del caffè, ogni giorno. Puoi utilizzarlo sulla macchina o nell'app HomeID. Chatta e comunica quali chicchi stai utilizzando e il programma regolerà automaticamente le impostazioni di erogazione in modo da ottenere la migliore estrazione possibile dai tuoi chicchi. Con Assistente barista, puoi regolare intensità, volume o temperatura in base ai tuoi gusti, anche quando prepari il caffè da remoto. È sempre al tuo servizio, così potrai goderti un caffè dal gusto simile a quello del bar direttamente a casa tua.

      Autentico gusto Cold Brew

      Autentico gusto Cold Brew

      Prova un rinfrescante caffè freddo con la semplice pressione di un pulsante: ben equilibrato e delicato, pronto su richiesta.

      40% più silenzioso grazie alla tecnologia SilentBrew**

      40% più silenzioso grazie alla tecnologia SilentBrew**

      La nostra tecnologia brevettata SilentBrew riduce i rumori emessi dalla macchina, così potrai goderti pienamente la tua routine di preparazione del caffè. Grazie alla schermatura acustica e alla macinatura silenziosa, le nostre macchine producono il 40% di rumore in meno rispetto ai modelli precedenti e sono dotate della certificazione Quiet Mark.

      Caffè dall'aroma eccezionale da chicchi freschi

      Caffè dall'aroma eccezionale da chicchi freschi

      Per un caffè dal gusto simile a quello del bar, è fondamentale partire da chicchi appena macinati. Aggiungi i tuoi chicchi preferiti, seleziona la ricetta e lascia che il macinacaffè integrato sprigioni quell'aroma irresistibile. Regola le dimensioni di macinatura utilizzando una delle 12 impostazioni, da fine a grossolana.

      Ancora più saporito grazie alla funzione getto aggiuntivo

      Ancora più saporito grazie alla funzione getto aggiuntivo

      Gusto ancora più intenso e per nulla amaro, grazie alla nostra funzione di dose extra. Puoi aggiungerla a tutte le nostre ricette a base di caffè, tranne quando usi la funzione pre-macinatura.

      Risparmia sul consumo di acqua e di energia in modalità Eco

      Risparmia sul consumo di acqua e di energia in modalità Eco

      Utilizza la modalità Eco per ridurre il consumo di acqua ed energia, senza compromettere la qualità del caffè. La nostra Philips Café Aromis consente di regolare l'intensità delle luci principali e della tazza prima del tempo predefinito, di utilizzare meno acqua durante il risciacquo, di passare più rapidamente alla modalità standby o di diminuire la luminosità.

      Fino a 5000 tazze*** senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean

      Fino a 5000 tazze*** senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean

      Prepara fino a 5000 tazze senza dover decalcificare con il filtro AquaClean. Purifica l'acqua prima di iniziare la preparazione del caffè per un gusto più saporito.

      Prepara il caffè da remoto e ricevi suggerimenti con l'app HomeID

      Prepara il caffè da remoto e ricevi suggerimenti con l'app HomeID

      Ottieni consigli, ricette e assistenza direttamente tramite l'app HomeID: il tuo barista digitale pronto a seguirti in ogni fase del tuo viaggio.

      Progettata per valorizzare la tua casa

      Progettata per valorizzare la tua casa

      La macchina da caffè Philips Café Aromis, dotata di macinacaffè e sistema del latte, non solo prepara un caffè delizioso, ma valorizza anche la tua cucina. Con un mix di finiture eleganti, curve morbide e display intuitivo, è in grado di aggiungere un inconfondibile tocco europeo alla tua casa.

      Più tazze, meno riempimenti

      Più tazze, meno riempimenti

      Grazie alla generosa capacità di 1,9L del serbatoio dell'acqua, potrai erogare molte più tazze di caffè senza dover riempire costantemente il serbatoio. Potrai preparare una tazza dopo l'altra per l'intera famiglia e i tuoi ospiti.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Fonte di caffè
        Chicchi freschi
        Coinvolgimento degli utenti
        Premendo un pulsante
        Bevande preimpostate
        54
        Numero di dosi
        2
        Pressione
        15 bar
        Macinacaffè integrato
        Impostazioni del macinacaffè
        12
        Capacità del contenitore dei chicchi
        275 g
        Montatura del latte
        Soluzione per il latte
        LatteGo Pro
        Contenitore del latte
        0,25L
        Capacità del serbatoio dell'acqua
        1,9L
        Profili
        8
        Materiale primario
        Plastica
        Materiale secondario
        Metallo
        Tecnologia
        Tecnologia BrewExtract, regolazione dei chicchi, avvio rapido, LatteGo Pro, SilentBrew
        Interfaccia
        Touch screen TFT intuitivo da 4,3"
        Garanzia
        2 anni
        Connettività
        Componenti lavabili in lavastoviglie

      • Specifiche tecniche

        Efficienza energetica
        Classe A
        Assorbimento
        1500W
        Voltaggio
        230V
        Frequenza
        50 Hz
        Numero per confezione
        1

      • Funzionalità di sicurezza

        Timer di spegnimento automatico
        Certificazione di sicurezza

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        452 mm
        Larghezza prodotto
        251 mm
        Altezza prodotto
        389 mm
        Peso prodotto
        9,3 kg
        Lunghezza confezione
        493 mm
        Larghezza confezione
        289 mm
        Altezza confezione
        473 mm
        Peso confezione
        10-12,3 kg

      • Compatibilità

        Accessori inclusi (x1)
        LatteGo Pro Hot
        Accessori inclusi (x2)
        LatteGo Pro Cold
        Accessori inclusi (x3)
        Filtro AquaClean
        Accessori inclusi 4
        Misurino
        Accessori inclusi 5
        Linguetta per il test della durezza dell'acqua
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Pastiglie per la rimozione dei residui di grasso del caffè
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Decalcificante per macchine da caffè

      • Durata

        Manuale utente
        >75% di carta riciclata
        Confezione
        > 95% di materiali riciclati

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Romania

      • Efficienza energetica

        Consumo energetico in modalità stand-by
        0,2W
        Consumo energetico in modalità off
        nd
        Consumo energetico in modalità stand-by in rete
        0,4W
        Intervallo di tempo previo passaggio automatico alla modalità stand-by
        15 minuti
        Intervallo di tempo previo passaggio automatico alla modalità off
        nd
        Intervallo di tempo previo passaggio automatico alla modalità standby in rete
        15 minuti
        Standard di misurazione
        EN 50564:2011

      • *rispetto a tutte le altre macchine da caffè automatiche Philips
      • **Rispetto alle macchine da caffè Philips precedenti
      • ***Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia

