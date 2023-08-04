Termini di ricerca
EP2333/40
Il modo più semplice per gustare il caffè da chicchi freschi
Gusta 4 bevande con un solo tocco, con crema, aroma e temperatura perfetti. LatteGo prepara automaticamente una crema di latte dalla consistenza vellutata per il tuo caffè latte, è facile da configurare e può essere pulito in soli 10 secondi*.Scopri tutti i vantaggi
Macchina da caffè completamente automatica
Goditi 4 comuni ricette a base di caffè: dall'espresso classico, al caffè nero normale, al cappuccino con la crema, l'aroma e la temperatura perfetti. È disponibile anche acqua calda per il tè.
LatteGo è il sistema di erogazione del latte più veloce da pulire di sempre, composto solo da 2 parti, privo di tubi, e può essere pulito in 10 secondi sotto acqua corrente o in lavastoviglie. Philips non offre un sistema di pulizia automatica in quanto richiede un sistema di pulizia complementare.
Sostituendo il filtro quando lo richiede la macchina, non dovrai eseguire la decalcificazione fino a 5000 tazze** e potrai usufruire di un'acqua pura e limpida.
Scopri tutto ciò che devi sapere sulla tua macchina da caffè completamente automatica e lasciati ispirare da innumerevoli ricette a base di caffè, con l'app App HomeID.
Seleziona facilmente le tue bevande preferite grazie al moderno touch screen con icone colorate. Regola il tuo caffè come vuoi tu grazie alla funzione My Coffee Choice: scegli l'intensità, la lunghezza del caffè e il livello della crema di latte in base ai tuoi gusti.
La nostra tecnologia brevettata SilentBrew riduce i rumori emessi dalla macchina per offrirti un caffè dall'aroma eccezionale e ancora più piacevole. Grazie alla schermatura acustica e alla macinatura silenziosa, le nostre macchine producono il 40% di rumore in meno rispetto ai modelli precedenti e sono dotate della certificazione Quiet Mark.
Esalta tutto il gusto del tuo caffè con il nostro macinacaffè in ceramica resistente all'usura. I macinacaffè in ceramica resistenti possono essere regolati a 12 passaggi, dalla macinatura fine alla più grossolana.
Con la semplice pressione di un pulsante, LatteGo prepara automaticamente una schiuma dalla consistenza vellutata per il tuo caffèllatte, grazie alla tecnologia ciclonica per montare il latte, anche con le tue alternative preferite di origine vegetale.
