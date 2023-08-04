Termini di ricerca

    • Il modo più semplice per gustare il caffè da chicchi freschi Il modo più semplice per gustare il caffè da chicchi freschi Il modo più semplice per gustare il caffè da chicchi freschi

      Serie 2300 Macchina da caffè completamente automatica

      EP2333/40

      Il modo più semplice per gustare il caffè da chicchi freschi

      Gusta 4 bevande con un solo tocco, con crema, aroma e temperatura perfetti. LatteGo prepara automaticamente una crema di latte dalla consistenza vellutata per il tuo caffè latte, è facile da configurare e può essere pulito in soli 10 secondi*.

      Serie 2300
      - {discount-value}

      Serie 2300

      Macchina da caffè completamente automatica

      totale

      recurring payment

      Il modo più semplice per gustare il caffè da chicchi freschi

      LatteGo, il sistema del latte più veloce da pulire*

      • 4 bevande
      • LatteGo
      • Bianco con cromatura
      Goditi 4 bevande con un solo tocco

      Goditi 4 bevande con un solo tocco

      Goditi 4 comuni ricette a base di caffè: dall'espresso classico, al caffè nero normale, al cappuccino con la crema, l'aroma e la temperatura perfetti. È disponibile anche acqua calda per il tè.

      LatteGo, sistema di erogazione del latte veloce da pulire: 2 parti, senza tubo

      LatteGo, sistema di erogazione del latte veloce da pulire: 2 parti, senza tubo

      LatteGo è il sistema di erogazione del latte più veloce da pulire di sempre, composto solo da 2 parti, privo di tubi, e può essere pulito in 10 secondi sotto acqua corrente o in lavastoviglie. Philips non offre un sistema di pulizia automatica in quanto richiede un sistema di pulizia complementare.

      Fino a 5000 tazze** senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean

      Fino a 5000 tazze** senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean

      Sostituendo il filtro quando lo richiede la macchina, non dovrai eseguire la decalcificazione fino a 5000 tazze** e potrai usufruire di un'acqua pura e limpida.

      Istruzioni facili e ispirazione con l'app HomeID

      Istruzioni facili e ispirazione con l'app HomeID

      Scopri tutto ciò che devi sapere sulla tua macchina da caffè completamente automatica e lasciati ispirare da innumerevoli ricette a base di caffè, con l'app App HomeID.​

      Seleziona e personalizza

      Seleziona e personalizza

      Seleziona facilmente le tue bevande preferite grazie al moderno touch screen con icone colorate. Regola il tuo caffè come vuoi tu grazie alla funzione My Coffee Choice: scegli l'intensità, la lunghezza del caffè e il livello della crema di latte in base ai tuoi gusti.

      Caffè delizioso ed erogazione il 40% più silenziosa grazie a SilentBrew

      Caffè delizioso ed erogazione il 40% più silenziosa grazie a SilentBrew

      La nostra tecnologia brevettata SilentBrew riduce i rumori emessi dalla macchina per offrirti un caffè dall'aroma eccezionale e ancora più piacevole. Grazie alla schermatura acustica e alla macinatura silenziosa, le nostre macchine producono il 40% di rumore in meno rispetto ai modelli precedenti e sono dotate della certificazione Quiet Mark. 

      Gusto più intenso grazie al macinacaffè in ceramica resistente all'usura

      Gusto più intenso grazie al macinacaffè in ceramica resistente all'usura

      Esalta tutto il gusto del tuo caffè con il nostro macinacaffè in ceramica resistente all'usura. I macinacaffè in ceramica resistenti possono essere regolati a 12 passaggi, dalla macinatura fine alla più grossolana.

      Crema di latte dalla consistenza vellutata LatteGo per vari tipi di latte

      Crema di latte dalla consistenza vellutata LatteGo per vari tipi di latte

      Con la semplice pressione di un pulsante, LatteGo prepara automaticamente una schiuma dalla consistenza vellutata per il tuo caffèllatte, grazie alla tecnologia ciclonica per montare il latte, anche con le tue alternative preferite di origine vegetale.

      Specifiche tecniche

      • Specifiche generali

        Fonte di caffè
        Chicchi freschi
        Coinvolgimento degli utenti
        Premendo un pulsante
        Tipo di prodotto
        Macchina da caffè completamente automatica
        Bevande
        Espresso, caffè, cappuccino, acqua calda
        Bevande preimpostate
        3
        Numero di dosi
        2
        Pressione
        15 bar
        Macinacaffè integrato
        Impostazioni del macinacaffè
        12
        Capacità del contenitore dei chicchi
        275 g
        Montatura del latte
        Soluzione per il latte
        LatteGo
        Contenitore del latte
        0,26L
        Capacità del serbatoio dell'acqua
        1,8L
        Profili
        No
        Materiale principale
        Plastica
        Materiale secondario
        Metallo
        Tecnologia di cottura
        LatteGo
        Interfaccia
        Display touch intuitivo
        Garanzia
        2 anni
        Connettività
        No
        Componenti lavabili in lavastoviglie

      • Specifiche tecniche

        Efficienza energetica
        Classe A
        Assorbimento
        1500W
        Voltaggio
        da 230V
        Frequenza
        50 Hz
        Numero per confezione
        1

      • Funzionalità di sicurezza

        Timer di spegnimento automatico
        Certificazione di sicurezza

      • Peso e dimensioni

        Lunghezza prodotto
        433 mm
        Larghezza prodotto
        246 mm
        Altezza prodotto
        371 mm
        Peso prodotto
        8 kg
        Lunghezza confezione
        491,5 mm
        Larghezza confezione
        287,5 mm
        Altezza confezione
        487 mm
        Peso confezione
        10-12,5 kg

      • Compatibilità

        Accessori inclusi (x1)
        Filtro AquaClean
        Accessori inclusi 4
        LatteGo
        Accessorio compatibile (non incluso)
        • Pastiglie per la rimozione dei residui di grasso del caffè
        • Misurino
        • Linguetta per il test della durezza dell'acqua
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Decalcificante per macchine da caffè
        Accessorio compatibile (non incluso)
        Spazzola per la pulizia
        Accessori compatibili (x4)
        Lubrificante per il gruppo infusore Philips

      • Durata

        Manuale utente
        >75% di carta riciclata
        Confezione
        > 95% di materiali riciclati

      • Paese di origine

        Prodotto in
        Romania

      • Efficienza energetica

        Consumo energetico in modalità stand-by
        0,2W
        Consumo energetico in modalità off
        nd
        Consumo energetico in modalità stand-by in rete
        nd
        Intervallo di tempo previo passaggio automatico alla modalità stand-by
        30 minuti
        Standard di misurazione
        EN 50564:2011

      • In base a test condotti su consumatori in Germania al fine di confrontare le principali macchine da caffè azionabili con un solo tocco (caffè + latte) completamente automatiche a livello mondiale (2023).
      • *Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.

