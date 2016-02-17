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Fuori produzione
DTM9030/10
La vetta artistica del suono wireless
Immergiti in un suono ad alta fedeltà con le torri audio Philips Fidelio. Riproduci la musica in modalità wireless con le tecnologie Bluetooth® aptX e AAC. Riproduci i tuoi CD o la musica di qualsiasi iPod o iPhone con Philips DualDock. Riempi la stanza di musica con solo due altoparlanti.
Bluetooth® aptX e AAC
Creato per fondere stile elegante e connettività per dispositivi Apple con connettori Lightning e a 30 pin, il Dual Dock si estrae quando occorre per accedere ai connettori e fungere da piedistallo per iPhone/iPod.
Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.
Il sistema Sound Tower è stato creato per offrire un suono ampio, avvolgente e ricco, in una struttura elegante e dall'ingombro minimo. Con il suo design raffinato e contemporaneo, si integra in modo impeccabile con lo stile di qualsiasi ambiente.
3.7
su 5
3
Recensioni
GeoQ
17/02/2016
France
Bien plus qu'une station d'accueil
Le seul produit à ma connaissance qui propose un vrai système audio pour les personnes qui ont beaucoup de musique dématérialisée...mais pas que ! La grande connectique permet de réellement disposer d'un système audio complet (tuner, CD (mange disque avec bon rendu), station d'accueil avec 2 générations compatibles, entrée optique pour brancher le lecteur DVD, etc.) A recommander pour avoir un système complet de bonne qualité et avec un bon rapport qualité/prix Le design classique et discret rend vraiment très bien. La fabrication est bonne. Réglage des basses et du treble appréciable. A espérer, un nouveau modèle peut-être plus puissant (pour les grandes pièces) et intégrant le DAB+.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per DTM9030 Station d'accueil
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Arno13
03/07/2014
France
Un son énorme
J'ai acheté ces colonnes pour remplacer ma bonne vieille Philips DCM580. Je peux dire que je ne suis pas déçu. Après un petit rôdage des HP le son est génial, des aigus nets, des graves profonds, et les effets stéréo me manquaient cruellement sur mon ancienne colonne. Très complet (j'apprécie le bluetooth et la sortie optique). Le double dock est bien pour mon iPhone 4s pour l'instant, et sera parfait pour mon futur iPhone !
Sì, consiglio questo prodotto
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mathilde14
13/09/2019
France
Produit très peu fiable
2 ans après l'achat la fonction bluetooth ne fonctionnait plus après de multiples appels auprès de l'assistance téléphonique mon problème n'est toujours pas résolu (sauf si je fais venir un dépanneur à ma charge) - Très très déçue vu le prix...
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