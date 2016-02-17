ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Immagine principale
  • Fotografia del prodotto lato anteriore
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia dei dettagli del prodotto
  • Immagine principale

Fuori produzione

sistema audio con base docking

DTM9030/10

3.7

| (3) Recensioni

La vetta artistica del suono wireless

Immergiti in un suono ad alta fedeltà con le torri audio Philips Fidelio. Riproduci la musica in modalità wireless con le tecnologie Bluetooth® aptX e AAC. Riproduci i tuoi CD o la musica di qualsiasi iPod o iPhone con Philips DualDock. Riempi la stanza di musica con solo due altoparlanti.

Vedi tutti i vantaggi

Ossessionati dall'audio

La vetta artistica del suono wireless

  • Bluetooth® aptX e AAC

DualDock per ricaricare e giocare con iPod/iPhone (Lightning e a 30 pin)

DualDock per ricaricare e giocare con iPod/iPhone (Lightning e a 30 pin)

Creato per fondere stile elegante e connettività per dispositivi Apple con connettori Lightning e a 30 pin, il Dual Dock si estrae quando occorre per accedere ai connettori e fungere da piedistallo per iPhone/iPod.

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA

Con la modalità USB diretta, basta collegare il dispositivo Philips alla porta USB dell'impianto e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo Philips.

Design esclusivo a torre perfetto per il tuo stile Design esclusivo a torre

Il sistema Sound Tower è stato creato per offrire un suono ampio, avvolgente e ricco, in una struttura elegante e dall'ingombro minimo. Con il suo design raffinato e contemporaneo, si integra in modo impeccabile con lo stile di qualsiasi ambiente.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.7

su 5

3

Recensioni

4
3
2

17/02/2016

France

France

Bien plus qu'une station d'accueil

Le seul produit à ma connaissance qui propose un vrai système audio pour les personnes qui ont beaucoup de musique dématérialisée...mais pas que ! La grande connectique permet de réellement disposer d'un système audio complet (tuner, CD (mange disque avec bon rendu), station d'accueil avec 2 générations compatibles, entrée optique pour brancher le lecteur DVD, etc.) A recommander pour avoir un système complet de bonne qualité et avec un bon rapport qualité/prix Le design classique et discret rend vraiment très bien. La fabrication est bonne. Réglage des basses et du treble appréciable. A espérer, un nouveau modèle peut-être plus puissant (pour les grandes pièces) et intégrant le DAB+.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DTM9030 Station d'accueil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DTM9030 Station d'accueil

03/07/2014

France

France

Un son énorme

J'ai acheté ces colonnes pour remplacer ma bonne vieille Philips DCM580. Je peux dire que je ne suis pas déçu. Après un petit rôdage des HP le son est génial, des aigus nets, des graves profonds, et les effets stéréo me manquaient cruellement sur mon ancienne colonne. Très complet (j'apprécie le bluetooth et la sortie optique). Le double dock est bien pour mon iPhone 4s pour l'instant, et sera parfait pour mon futur iPhone !

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DTM9030 Station d'accueil

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per DTM9030 Station d'accueil

13/09/2019

France

France

Produit très peu fiable

2 ans après l'achat la fonction bluetooth ne fonctionnait plus après de multiples appels auprès de l'assistance téléphonique mon problème n'est toujours pas résolu (sauf si je fais venir un dépanneur à ma charge) - Très très déçue vu le prix...

Questa revisione è stata effettuata per DTM9030 Station d'accueil

Questa revisione è stata effettuata per DTM9030 Station d'accueil

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee